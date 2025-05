Carta psicografada de Clodovil revela mágoa de pessoas e desejo de reconciliação

Por MRNews



Carta psicografada de Clodovil revela mágoa e desejo de reconciliação

Um dos nomes mais marcantes da televisão brasileira, o estilista e apresentador Clodovil Hernandes, falecido em 2009, voltou a ser notícia em 2025 após o conteúdo de uma suposta carta psicografada vir à tona. A mensagem, atribuída ao espírito do comunicador, causou forte repercussão ao expor sentimentos de mágoa, rancor e também um pedido de perdão.

Segundo divulgado pelo portal TV Foco, a carta foi recebida por um médium durante uma sessão espiritual e teria sido enviada por Clodovil do plano espiritual. Nela, o ex-deputado federal fala abertamente sobre antigos desentendimentos com um também famoso apresentador brasileiro, cujo nome não foi revelado publicamente, mas que teria sido seu desafeto em vida.

Clodovil expressa na carta sentimentos que teria guardado durante anos, mencionando episódios de traição, desrespeito e disputas nos bastidores da TV. Apesar do tom inicialmente carregado de rancor, o conteúdo termina com uma súplica por paz, perdão e reconciliação, demonstrando uma transformação de perspectiva que, segundo o espírito, só foi possível após sua passagem.

A mensagem resgata, para muitos, a memória de um artista talentoso e polêmico, que sempre se destacou por sua personalidade forte e opiniões contundentes. Clodovil marcou época com seus programas de moda, entrevistas e sua breve mas intensa carreira política como deputado federal por São Paulo.

Além da carta, outras menções recentes sobre o apresentador vieram à tona, como o estado de abandono de sua antiga mansão em Ubatuba, cuja demolição foi recentemente negada pela Justiça, e depoimentos de colegas como Vida Vlatt e Leão Lobo, que revelaram os bastidores turbulentos da convivência com ele. Leão Lobo chegou a afirmar em uma entrevista que Clodovil “batia na própria mãe”, reacendendo polêmicas que pareciam esquecidas.

A psicografia, no entanto, também reacende discussões sobre espiritualidade, reconciliação e o legado emocional que figuras públicas deixam após a morte. A possibilidade de uma última mensagem vinda de Clodovil levanta reflexões sobre o perdão e a superação de conflitos que marcaram sua trajetória.

MC Kevin retorna do mundo dos mortos em carta psicografada e revela verdadeiro culpado por sua morte

A morte do cantor MC Kevin foi um evento de grande comoção nacional. O jovem funkeiro, de apenas 23 anos, vivia um dos melhores momentos de sua carreira quando sofreu um acidente fatal, despencando do quinto andar de um luxuoso hotel na Barra da Tijuca, onde estava com familiares e amigos. A tragédia, marcada por imprudência, envolveu consumo de drogas e álcool. Na noite do acidente, Kevin estava acompanhado de seu amigo VK e uma acompanhante de luxo. Testemunhas apontaram VK como o principal suspeito, alegando que ele teria incentivado Kevin a pular para o andar inferior ao afirmar que a esposa do cantor estava na porta. Kevin tentou realizar a perigosa manobra, mas acabou se desequilibrando e caindo de uma altura de mais de 18 metros.

Carta psicografada de MC Kevin para Deolane revela verdadeiro culpado por sua morte

Recentemente, a história ganhou um novo capítulo com a revelação da sensitiva Lene, uma das mais conhecidas e respeitadas no Brasil. Lene afirmou ter recebido uma carta psicografada do próprio MC Kevin, na qual ele assume total responsabilidade pelo ocorrido. Na carta, Kevin pede perdão por partir tão cedo e declara ser o verdadeiro culpado pelo acidente. Lene não divulgou a carta na íntegra, mas compartilhou o parágrafo em que Kevin admite sua culpa. Ela também mencionou que a carta contém muitos pedidos de desculpas. Segundo a viúva de Kevin, ele sempre foi muito humilde, e se tivesse a chance de se comunicar do além, faria isso de forma sincera. A família de Kevin espera poder ler o conteúdo completo da carta em breve.

## Mãe de MC Kevin abre o coração um ano após a morte do funkeiro

Valquiria Nascimento, mãe de MC Kevin, usou seu perfil no Instagram para desabafar sobre a perda do filho. “Dia 16/05/2021, o pior dia da minha vida, um dia que nunca vou esquecer. O dia que eu deixei de ser o seu maior anjo da guarda para você virar o meu anjo. Filho, quero te dizer hoje, que completa um ano, que nenhum dia, nenhuma hora, nenhum minuto eu esqueci de você. Vai ser sempre eterno na minha vida. Vou te amar até depois do fim”, escreveu Valquiria, em uma postagem carregada de emoção, com emojis de choro e corações partidos.

Valquiria expressou a dor e a saudade que sente desde a partida do filho. “Os dias aqui sem você têm sido longos e difíceis, mais choro do que sorriso. Coração partido. Hoje, se eu tivesse o direito do gênio da lâmpada, eu faria o seguinte pedido: traz o Kevin Nascimento Bueno de volta. Ou se pudesse pedir a Deus: ‘me leva, Senhor, mas deixa ele aqui’. Mas não tive escolha, tive que ficar sem você.” Ela também refletiu sobre as lições aprendidas e as dificuldades enfrentadas após a perda de Kevin, destacando tanto as boas lembranças quanto a tristeza pela falsidade de algumas pessoas. “Filho, você me deixou aqui neste mundo e aprendi tanto com sua perda. Quantas coisas boas você deixou para mim, mas também quanta falsidade. Triste ver que o mundo é assim, mas enfim. Te amo até depois do fim, então é para sempre. O dia de hoje vai ser de homenagem a você. Vou ficar aqui com o coração apertado, triste, mas para sempre vou te amar. Kevin Nascimento Bueno, você faz falta”, finalizou Valquiria.

MC Kevin morreu em 16 de maio de 2021, aos 23 anos de idade, ao cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Em novembro do mesmo ano, a Justiça sugeriu o arquivamento do caso por falta de elementos que caracterizassem crime.