Profissionais de saúde de João Pessoa participaram de capacitação da Fiocruz sobre imunobiológicos

Os profissionais de saúde da Prefeitura de João Pessoa participaram, nesta semana, do Curso de Instrutor e Multiplicador em Rede de Frio para Imunobiológicos promovido pela Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz). O curso foi realizado no auditório do Hotel Litoral, com 40 horas de duração, e no encerramento, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as instalações da Central de Imunobiológico – Rede de Frio do Município.

A capacitação teve como objetivo capacitar enfermeiros e coordenadores municipais de imunizações para atuarem como instrutores e multiplicadores na qualificação da rede de frio, desenvolvendo competências essenciais para a gestão eficaz dos processos de conservação, manutenção e distribuição dos imunobiológicos. A formação foi fundamentada nas normativas do Programa Nacional de Imunizações (PNI), com foco na educação permanente em saúde, visando atender às necessidades locais e garantir a qualidade e segurança dos imunobiológicos em todas as etapas da cadeia de frio.

Nesse processo de formação, foram realizadas abordagem pedagógica com ênfase na metodologia baseada em problemas, estimulando o diagnóstico situacional e a implementação de intervenções para qualificar os processos de trabalho na Rede de Frio Municipal.

“É uma oportunidade de aprender e trocar experiências e vivências acerca do processo de trabalho e assistência dos serviços de saúde à população. Essa é uma extensão do projeto ‘Pela Reconquista das Altas Coberturas Vacinais’ (PRCV), que teve início em 2021 com o compromisso pactuado para garantia e manutenção das ações que resultam na assistência preventiva da população”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

O gerente de projetos da Fiocruz, Jeferson de Lima Nunes, reforçou a importância do curso para os participantes. “Em 2022 foram criados planos municipais pelas altas coberturas vacinais e dentro desses planos foram estabelecidas metas, onde foram avaliadas também as necessidades para algumas redes de frio e algumas capacitações. Foram feitos diagnósticos sobre as necessidades e a Fiocruz entregou alguns equipamentos – câmaras frias, computadores, macas, entre outros, para otimizar os serviços. Agora, seguimos capacitando, atualizando esses profissionais para o uso dos equipamentos de forma adequada”, explicou.

O curso contou com módulos expositivos, dinâmicas, oficinas e fomento às práticas em serviço, assegurando a integração entre teoria e prática. Também foram realizados seminários, visitas técnicas e a elaboração de materiais de consulta para os vacinadores, assegurando a qualidade das vacinas ofertadas à população, fortalecendo as ações de imunização no território e, consequentemente, promovendo a credibilidade do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Projeto – Para mais informações sobre o projeto ‘Pela Reconquista das Altas Coberturas Vacinais’, acesse o link https://prcv.bio.fiocruz.br/.