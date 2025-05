Funjope dá continuidade ao projeto Pré-Junino nos bairros Valentina e Mangabeira

A programação oficial do São João Multicultural da Prefeitura de João Pessoa segue acontecendo, neste final de semana, nos bairros Valentina Figueiredo e Mangabeira, sempre a partir das 19h. O projeto Pré-Junino é uma iniciativa integrada da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) com a Liga das Quadrilhas, com a finalidade de levar ao público uma série de apresentações de quadrilhas juninas nos bairros.

“O nosso Pré-Junino é um momento importante, é quando as nossas quadrilhas juninas começam a mostrar para o seu público os enredos, os temas. Já se começa a projetar também as disputas, a qualificação de cada uma delas, como elas vêm se preparando. Então, o Pré-Junino é um grande aquecimento para os nossos festivais de quadrilhas, realizados no mês de junho no Busto de Tamandaré, e é, também, um momento de reencontro dos quadrilheiros com o seu público, o que dá uma animação muito grande para todos”, destacou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

De acordo com a programação do Projeto Pré-Junino, se apresentam neste sábado (17) cinco quadrilhas juninas no bairro Valentina Figueiredo, na Praça Soares Madruga – Mangue Seco, Sacode Poeira, Fogueirinha, Flor do Mandacaru e Quadrilha Junina Ubando. No domingo (18) a festa continua no Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena, com as apresentações de mais cinco quadrilhas – Pó de Serra, Tico Mia, Fazenda Lampião, Tradição Matuta e Sanfona Branca.

Programação – O Pré-Junino segue no dia 24, no bairro do Roger, na Rua 19 de Março, em frente à Escola Municipal João Coutinho e Ginásio Guarany, às 19h. No local se apresentam as quadrilhas juninas Sucupira, Fulô do Serrado, Sanfona Branca, Babado de Xita e Lageiro Seco. Os moradores do bairro da Torre dão sequência a festa no dia 25, na Avenida Carneiro da Cunha, em frente ao Colégio Lidera. Se apresentam as quadrilhas juninas Dona Maria, Aconchego, Mangue Seco, Pindura Saia e Paraíba.

A programação será encerrada no dia 31, no bairro de Mandacaru, na Avenida Celerina Paiva, próximo à igreja Coração de Jesus, com as quadrilhas juninas Sucupira, Sacode Poeira, Santo Antônio, Lageiro Seco e Flor do Mandacaru.