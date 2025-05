Grupo instrumental Baião Choro Jazz será atração do Sabadinho Bom deste final de semana

O grupo instrumental Baião Choro Jazz, que está em turnê de lançamento do álbum “Capote Sistemático”, na Capital é a grande atração do Sabadinho Bom neste final de semana. O evento já ganhou espaço na programação cultural da cidade com o melhor do samba e do chorinho, realizado sempre a partir das 12h30, na Praça Rio Branco, no Centro Histórico, pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope).

“É sempre uma alegria para toda a nossa equipe anunciar uma nova edição do Sabadinho Bom. Trata-se de um evento artístico-cultural, mas também uma ação que faz parte já da própria formação da cidade, no sentido de já está no imaginário de um grande segmento da nossa população. Moradores de João Pessoa e turistas que reservam as suas tardes de sábado para um verdadeiro encontro no Centro Histórico, na Praça Rio Branco. Um encontro entre gerações, um encontro entre o cidadão e a boa música desenvolvida pelos cantores e cantoras da cidade de João Pessoa e da Paraíba. Então, isso é muito importante para a gente manter, preservar e cuidar do Sabadinho”, destaca o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O grupo instrumental Baião Choro Jazz foi formado no Alto Sertão Paraibano e busca levar ao público a riqueza dos ritmos nordestinos com uma abordagem contemporânea e inovadora. “Nascido do sonho de quatro músicos sertanejos, o grupo une a tradição da cultura popular à liberdade do jazz e da improvisação, criando um som autêntico que transita entre o baião, o frevo, o funk, o samba e o choro”, explica um dos componentes do grupo, o saxofonista Joab Andrade.

O músico destaca a importância do projeto Sabadinho Bom no cenário cultural de João Pessoa. “Na minha opinião, o Sabadinho Bom é um afago, uma aclamação à música brasileira, pois resgata o que Villa Lobos chamou de ‘representação da alma do povo brasileiro’, o chorinho”. Para somar a essa saudação a música brasileira o grupo traz no seu repertório composições autorais que expressam as influências e vivências dos integrantes, em arranjos ricos e cheios de personalidade.

Segundo Joab Andrade, o grupo está em turnê de lançamento do álbum “Capote Sistemático” percorrendo diferentes regiões do estado, passando pelo Litoral e culminando no Sertão da Paraíba, berço da identidade musical do grupo. O Baião Choro Jazz é formado por Joab Andrade (saxofone), Edilson Ferreira (violão), Wellington Dantas (contrabaixo) e Helton Silva, na bateria.