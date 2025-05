Seminário sobre administração pública é realizado com o apoio da Controladoria Geral do Município

Gestores e agentes públicos municipais da Paraíba estiveram reunidos, nesta quinta-feira (15), no Seminário ‘Focco no início da gestão’, que ocorreu no Centro Cultural Ariano Suassuna, no bairro de Jaguaribe. O encontro, promovido pelo Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, teve o apoio da Controladoria Geral do Município de João Pessoa (CGM-JP) e do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB).

O controlador geral do Município de João Pessoa, Diego Fabrício Albuquerque, participou do evento e destacou a importância de encontros como esse para os gestores públicos. “Não é fácil executar políticas públicas lá na ponta. É nas cidades que as pessoas vivem, é onde se busca saúde, educação, cultura, assistência social, e a gente, infelizmente, tem um país com histórico de má aplicação de recursos, seja do ponto de vista do ato ilícito ou da dificuldade de exercitar essas políticas públicas. Por isso, sempre estamos precisando de um preparo melhor e eventos dessa natureza servem para isso. São especialistas de várias áreas, gente que vem pensando, estudando e aplicando a boa política pública Brasil afora”, afirmou.

A coordenadora do Focco-PB, Chrystiane Mariz Maia, explicou que o evento teve como objetivo capacitar gestores e agentes municipais em diversas temáticas de administração pública. “Neste semestre, muitos gestores assumiram seus mandatos e entende-se a capacitação de agentes públicos como fundamental para uma boa gestão e prevenção de atos que possam ser lesivos ao interesse público”, disse.

Palestras e oficinas – Durante o evento aconteceram as palestras sobre ‘Controle e Integridade para a boa gestão’, proferida pelo secretário e chefe da regional do Tribunal de Contas da União em Sergipe, Jackson Luiz Araújo; e ‘Tomada de Decisão baseada em dados’, conduzida pelo procurador do Ministério Público de Contas, Bradson Tibério Luna Camelo.

No período da tarde aconteceram oficinas técnicas de capacitações. O Focco realizará ainda um segundo evento na cidade de Patos, no próximo dia 29, no auditório do Sebrae.