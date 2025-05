Semhab reúne equipe para reflexão sobre o trabalho e o fortalecimento do relacionamento interpessoal

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Habitação Social (Semhab), realizou uma programação especial para comemorar o Dia da Assistente Social, celebrado nesta quinta-feira (15). O evento aconteceu no Centro de Capacitação dos Professores (Cecapro) com o objetivo de prestigiar as profissionais que compõem a Equipe Técnica e Social da Pasta.

A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, destacou que atividades desenvolvidas pelas assistentes sociais têm sido fundamental para a Prefeitura atingir sua meta de execução do Programa Habitacional, um trabalho que vai muito além da obra física de construção das moradias, complementado com a valorização e resgate da autoestima das famílias beneficiadas.

“O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra sempre têm dito que as moradias construídas pela prefeitura não se resumem a pedra e cal, pois o nosso compromisso é de oferecer uma nova perspectiva de vida a essas famílias, oferecendo capacitação para o mercado de trabalho através de cursos e com isso a melhoria da renda e também através de atividades recreativas com grupos de mulheres, jovens e idosos, oferecendo uma qualidade de vida melhor e tudo isso é resultado do trabalho feito pelas nossas assistentes sociais, a quem eu agradeço de coração”, ressaltou a secretária.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, também parabenizou as assistentes sociais da Pasta pelo trabalho que elas realizam, acompanhando os moradores dos residenciais a partir do momento em que eles são selecionados, a entrega das chaves e a chegada aos condomínios e depois no cotidiano das famílias. “Eu só posso parabenizar nossas assistentes sociais pela dedicação, zelo e pelo amor que elas atuam dentro dos residenciais, o que para nós é motivo de orgulho e numa data tão importante eu só posso desejar sucesso e muita felicidade”, ressaltou.

A programação contou com reflexões para melhorar a qualidade dos serviços prestados à comunidade. O primeiro tema em debate foi “A questão urbana e a habitação social”, com a professora doutora Lourdes Soares, do Departamento do Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba – UFPB.

Ela fez uma exposição sobre o surgimento dos aglomerados urbanos que com o passar do tempo se transformaram em cidades. A professora explanou sobre os primeiros conceitos de cidade que privilegiavam as áreas centrais onde viviam os grupos sociais com maior poder aquisitivo em detrimento das periferias onde moravam as pessoas menos favorecidas, acrescentando que com o passar do tempo surgiram as ruas e avenidas para facilitar o deslocamento, seguindo dois modelos de ocupação: um europeu e o americano.

O relacionamento interpessoal foi um tema abordado pela psicóloga Isabelly Brasil, que é especializada em terapia cognitiva e comportamental e de aceitação de compromisso e pertence à equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social. Ela destacou que o relacionamento interpessoal é de fundamental importância para quem faz um trabalho social, pois a pessoa compreende a si mesmo e a seu universo individual, o que vai ajudar na comunicação com outras pessoas.

Também foi feito uma vivência, coordenada pela professora de yoga, Diana Alves, que fez uma dinâmica de relacionamento, mostrando a importância das pessoas parar um pouco as suas atividades e olhar para dentro de si, lembrando que o assistente social sempre olha para os outros e acaba esquecendo de si mesmo. Ela disse que tudo isso é feito através da prática de yoga, do silêncio, da meditação e com isso ter um autoconhecimento para saber cuidar melhor de si.

A assistente social e diretora do Serviço Social da Semhab, coordenadora da equipe técnica e social, Regina Franca, contou que a programação em comemoração ao Dia da Assistente Social foi elaborada com a intenção de fortalecer a equipe, a partir do momento que cada um vai ter um conhecimento melhor de si mesmo e de seus potenciais. Ela disse que colocou um pouco de universo que elas trabalham dentro de uma visão social, misturando um pouco de história, relacionamento interpessoal, a yoga e a interação feita com a atriz Letícia Rodrigues, tudo com o objetivo de melhorar o trabalho feito pela equipe e a prestação de serviços oferecida pela Secretaria de Habitação Social.