Instituto Cândida Vargas e Hospital Santa Isabel destacam papel do assistente social no cuidado aos pacientes

O Dia Nacional do Assistente Social, profissional que desempenha um papel fundamental na garantia de direitos, se dedicando ao bem-estar físico, psicológico e social das pessoas, é comemorado nesta quinta-feira, 15 de maio. Na área da saúde, esse profissional atua no cuidado integral e humanizado do paciente e seus familiares, respeitando o que preconiza o Sistema Único de Saúde (SUS). Na rede hospitalar de João Pessoa, ele se faz presente nas unidades de saúde, a exemplo do Instituto Cândida Vargas (ICV) e Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI).

Para se ter ideia da importância da assistência desse profissional, no primeiro trimestre desse ano, no Instituto Cândida Vargas, o setor de Serviço Social realizou cerca de 11 mil atendimentos por meio da iniciativa ‘Cuidado que Acolhe’, uma ação contínua voltada para responder às demandas espontâneas e também às situações identificadas pela equipe multiprofissional no cotidiano da unidade. Esses atendimentos envolvem gestantes, puérperas, recém-nascidos e suas redes familiares e sociais, com o objetivo de garantir o acesso integral aos serviços de saúde.

De acordo com Liane Guerra, coordenadora do serviço social do ICV, o setor atua de forma resolutiva e integrada com as demais áreas. “Nosso trabalho busca assegurar que cada usuária tenha seus direitos garantidos, acionando os profissionais da equipe multiprofissional, cada um com suas competências e habilidades específicas”, destacou.

A integração do Serviço Social com as demais equipes da maternidade, como enfermagem, psicologia e corpo médico, acontece por meio de fluxos de encaminhamento estruturados, que visam garantir o melhor cuidado possível às usuárias. “Recebemos muitos depoimentos de usuárias que só conseguiram acessar seus direitos por meio da nossa orientação. Isso mostra o quanto nosso trabalho é essencial na vida de tantas mulheres e famílias”, afirmou a assistente social Patricya Karla.

A atuação do Serviço Social no ICV segue os princípios do SUS e as diretrizes da Constituição Federal (Art. 196), da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90 e da Política Nacional de Humanização, reafirmando o compromisso com um atendimento universal e de qualidade. Entre os principais desafios enfrentados pela equipe estão as vulnerabilidades sociais e econômicas das pacientes e de suas famílias, o que exige uma atuação sensível, técnica e articulada com a rede de assistência externa.

HMSI – O Hospital Municipal Santa Isabel comemorou o Dia Nacional do Assistente Social com uma ação junto a pacientes, acompanhantes e visitantes sobre o papel do serviço social no âmbito hospitalar. A programação também chamou a atenção dos usuários para a conscientização da importância da doação de sangue.

“Hoje, no Dia Nacional do Assistente Social, celebramos com uma ação junto aos usuários em processo de cirurgia eletiva sobre o papel do serviço social nas instituições de saúde. Aproveitamos também essa oportunidade para conscientizar os pacientes e acompanhantes da importância da doação de sangue e como esse ato pode salvar vidas”, disse a assistente social Maria do Céu de Melo Vieira, coordenadora do Serviço Social do Santa Isabel, formado por uma equipe com 21 profissionais.

No Santa Isabel, o Serviço Social atende os usuários da Rede Municipal de Saúde prestando atendimentos e assegurando direitos desde o momento da sua internação até a alta hospitalar. O serviço funciona de forma humanizada, com cuidado, respeito e acolhimento como prioridades. No hospital, o objetivo é atender os pacientes em suas fragilidades sociais, garantindo a eles o conhecimento dos serviços oferecidos pelas instituições que atuam pelo SUS e fazendo os encaminhamentos quando necessário.

Pacientes e familiares têm acesso ao setor do Serviço Social no HMSI, que atua, como demanda espontânea, acompanhando pacientes do Serviço de Cirurgia Bariátrica e de vasectomia, realizando entrevista social para conhecer a individualidade dos pacientes. “Atendemos todos os pacientes internos e seus familiares diariamente, tanto os pacientes que vão fazer cirurgia, como também os internos nas enfermarias e unidades de terapia intensiva que vêm de outros serviços de saúde via regulação”, reforçou Maria do Céu de Melo Vieira.

A ação, onde também foram oferecidos aos profissionais serviços como ventosaterapia e auriculoterapia, prossegue nesta sexta-feira (16). A programação terá apoio de parceiros e contará com a palestra ‘A intervenção social nos cuidados paliativos’, proferida pela assistente social Clíssia Soares.

Data – O Dia Nacional do Assistente Social é celebrado em 15 de maio, data que, no ano de 1962, foi regulamentada e oficializada a profissão no Brasil. Este profissional é responsável por promover o bem-estar físico, psicológico e social das pessoas, se dedicando a lutar pelos direitos, melhores condições de vida, saúde e trabalho, principalmente de grupos sociais mais desfavorecidos ou em vulnerabilidade social.