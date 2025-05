‘Escritas nas Estrelas’ da FCJA retorna com exposição nesta sexta-feira (16) — Governo da Paraíba

O projeto ‘Escritas nas Estrelas’ da Fundação Casa de José Américo (FCJA), coordenado pela psicóloga Ana Coutinho, pesquisadora colaboradora da FCJA, retoma suas atividades com a exposição ‘Júlia Leal: Memórias Afetivas’. A abertura ocorre, nesta sexta-feira (16), às 10h, no hall do Anexo I da instituição que está localizada à Avenida Cabo Branco, 3336, na orla de João Pessoa.

A exposição surgiu da parceria entre a FCJA e a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Maria Geny de Sousa Timóteo, do Bairro do Róger, na capital paraibana. As cartas são as protagonistas dessa ação que incentiva tanto a leitura quanto mostra a contribuição da mulher negra na história da educação da Paraíba. Elas foram produzidas por alunos do ensino médio que se envolveram no projeto e visitaram a FCJA no mês de outubro de 2024.

Esse enfoque, segundo Ana Coutinho, foi possível porque a Escola Maria Geny tem trabalhado com a temática antirracista. “A prova disso é que, em 2024, foi selecionada para fazer parte do projeto ‘Minha Escola é Antirracista’, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (SEE) para promover o letramento racial”, relembra a pesquisadora.

Na programação da abertura, está prevista a apresentação cultural dos artistas Didi Machado e Mara Rodrigues. Os responsáveis pela produção foram os professores Edmilson Cantalice, Islene Mangueira e Renata Lima; a curadora da FCJA Débora Oliveira; a colaboradora da FCJA Ana Coutinho; e a gestora da Escola Maria Geny, Cidilene Andrade. O evento tem entrada gratuita e é possível visitar a instalação até o dia 23 de maio, das 9h às 16h.