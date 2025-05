Chega notícia sobre Preta Gil direto dos EUA; cantora foi amparada por pessoas de confiança

Por MRNews



Preta Gil inicia tratamento experimental nos EUA e é amparada por equipe de confiança

A cantora Preta Gil deu início a uma nova etapa em sua luta contra o câncer, embarcando nesta semana para os Estados Unidos, onde passará por um tratamento experimental considerado promissor por sua equipe médica. A viagem aconteceu na última segunda-feira (12), com a artista acompanhada por amigos e pela médica que tem supervisionado sua saúde desde o diagnóstico da doença.

A nova abordagem terapêutica representa uma renovação de esperanças para Preta, que vem enfrentando a doença com coragem, resiliência e grande abertura ao público. Ao longo dos últimos meses, ela compartilhou nas redes sociais as dificuldades do processo, incluindo sessões de quimioterapia, procedimentos médicos e momentos de introspecção. Sua postura transparente tem tocado milhares de fãs e inspirado outras pessoas em situações semelhantes.

Segundo o amigo e influenciador Gominho, a expectativa é de que Preta permaneça nos Estados Unidos por até dois meses, tempo necessário para as primeiras fases do tratamento. Em entrevista ao portal Leo Dias, ele destacou que a permanência pode ser ajustada conforme a resposta do organismo da cantora às intervenções médicas. Existe ainda a possibilidade de viagens pontuais ao Brasil durante o processo, a depender do cronograma da equipe de especialistas.

Gominho também tranquilizou os fãs ao afirmar que Preta chegou bem ao destino e está amparada por pessoas de sua inteira confiança. Embora não tenha podido acompanhá-la desta vez, ele disse manter contato constante com a amiga, reforçando os laços de carinho e apoio que a cercam desde o início da batalha contra a doença.

A coragem e a exposição voluntária da artista em torno da luta contra o câncer têm feito de Preta Gil uma figura de referência na conscientização sobre o tema. Sua postura honesta e combativa emociona e inspira, mostrando a importância do apoio emocional, da fé na medicina e da solidariedade em momentos de adversidade.

Preta Gil planeja tratamento internacional contra o câncer

Após dias de preocupação por parte de fãs e amigos, Preta Gil deixou o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e já está em casa. A informação foi confirmada por Flora Gil, esposa de Gilberto Gil e madrasta da cantora, que compartilhou registros da reunião familiar em seu perfil no Instagram na noite da última terça-feira (6).

Durante contato com a revista Quem, Flora tranquilizou o público: “Já está em casa”. A alta hospitalar foi comemorada com alívio, especialmente diante do delicado histórico de saúde de Preta, que enfrenta uma batalha contra o câncer colorretal desde 2023.

Preta Gil passou por um período de internação entre os dias 6 e 16 de abril, após ter sido transferida de UTI aérea do Rio de Janeiro para São Paulo. Inicialmente internada para exames de rotina, a situação demandou cuidados mais intensivos. Mesmo diante das dificuldades, a artista emocionou seus seguidores ao subir ao palco no fim de abril, participando de um dueto com o pai, Gilberto Gil — um momento de grande emoção e força.

Durante recente participação no programa Domingão com Huck, a cantora revelou que pretende continuar o tratamento fora do Brasil. “Agora a minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou”, afirmou Preta, destacando que busca uma abordagem mais avançada na luta contra a doença. A viagem ainda não tem data marcada, mas a decisão reforça a esperança de sucesso no novo ciclo de cuidados.

O anúncio da recuperação e dos planos futuros de Preta Gil renovam o apoio do público e evidenciam sua coragem em compartilhar sua trajetória de maneira transparente e inspiradora.

Preta Gil é internada novamente para exames relacionados ao câncer; assessoria atualiza quadro da cantora

A cantora Preta Gil, de 50 anos, voltou a ser hospitalizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, como parte do acompanhamento médico de seu tratamento contra o câncer colorretal. Diagnosticada com a doença em janeiro de 2023, Preta está passando por uma série de exames de rotina que exigiram a internação na unidade de saúde. A informação foi confirmada pela assessoria da artista, que reforçou que o procedimento estava previsto dentro do planejamento terapêutico.

No último domingo (4), Preta Gil publicou em suas redes sociais uma foto ao lado das amigas Carolina Dieckmann, Malu Barbosa e Mari Lobo, que a visitaram no hospital. A imagem, marcada por sorrisos e carinho, gerou comoção entre os fãs e seguidores, que seguem atentos à recuperação da artista.

Internações recentes e apoio da família

Em abril deste ano, Preta também precisou ser internada após ser transferida de uma UTI aérea do Rio de Janeiro para São Paulo. Na ocasião, ela permaneceu dez dias hospitalizada, realizando exames complementares e recebendo medicação específica. A presença constante de amigos e familiares tem sido um pilar importante em sua batalha contra a doença.

Preta Gil protagonizou um momento de grande emoção ao participar do show de despedida de seu pai, Gilberto Gil, no Allianz Parque. Subindo ao palco ao lado do pai, ela cantou a clássica “Drão”, arrancando lágrimas do público presente.

Tratamento no exterior ainda não tem data definida

Durante recente entrevista ao programa Domingão com Huck, a cantora revelou que está avaliando a possibilidade de continuar o tratamento fora do Brasil. Ela afirmou ser grata pelo cuidado recebido dos médicos brasileiros, mas revelou que já não existem alternativas convencionais para o seu caso no país.

Flora Gil, madrasta de Preta, declarou que ainda não há uma data definida para a viagem internacional. Segundo ela, a decisão será tomada com cautela, respeitando o quadro clínico da cantora e a avaliação dos especialistas envolvidos.

Força e esperança no combate ao câncer

Desde o diagnóstico, Preta Gil tem compartilhado sua jornada com o público, levantando reflexões importantes sobre saúde, autocuidado e apoio emocional. Ela tem sido uma voz de resistência e empatia, inspirando milhares de pessoas com sua força e transparência.

A equipe médica segue monitorando o quadro de Preta Gil, e a expectativa é que novos exames tragam informações fundamentais para definir os próximos passos do tratamento.

Preta Gil volta a ser internada e comove fãs ao surgir em foto ao lado das amigas

A cantora Preta Gil precisou ser internada novamente no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no domingo (4). A artista publicou em suas redes sociais uma foto ao lado das amigas Carolina Dieckmann, Malu Barbosa e Mari Lobo, usando uma camisola hospitalar, o que levantou preocupações entre seus seguidores.

Segundo informações de sua assessoria, a internação foi motivada por exames de rotina relacionados ao tratamento do câncer colorretal, diagnosticado em janeiro de 2023. Mesmo assim, a notícia causou comoção, especialmente após a internação anterior em abril, quando a cantora enfrentou uma infecção urinária.

Preta tem mantido um diálogo aberto com os fãs desde o início de sua batalha contra o câncer. Recentemente, celebrou a Páscoa ao lado da família, incluindo sua mãe, Sandra Gadelha, e sua neta, Sol de Maria. Em um post emocionado, escreveu: “Renascimento, a Páscoa nunca teve um significado tão forte pra mim”, reforçando a importância dos momentos ao lado de quem ama.

Desde o diagnóstico, a artista passou por intensas sessões de quimioterapia, radioterapia e, em agosto de 2024, foi submetida a uma cirurgia para a remoção dos tumores. No entanto, novos exames detectaram metástases, o que levou à retomada do tratamento. Em busca de alternativas, Preta participou de um estudo clínico nos Estados Unidos, o que reacendeu esperanças sobre sua recuperação.

Em entrevista ao programa Domingão com Huck, Preta Gil revelou que cogita seguir com o tratamento fora do Brasil, diante da possibilidade de um protocolo mais eficaz no exterior. Contudo, segundo Flora Gil, madrasta da cantora, essa decisão ainda depende da avaliação de laboratórios em Nova York e Los Angeles.

O carinho dos fãs tem sido uma constante fonte de força para Preta, que continua inspirando com sua resiliência. O pai da cantora, Gilberto Gil, chegou a dizer que a energia positiva que ela recebe nas redes sociais é capaz de “fazer milagres”.

Neste momento delicado, os admiradores de Preta Gil seguem unidos em oração e esperança por sua plena recuperação.

Preta Gil emociona ao revelar que está preparada para a morte após conversa com Gilberto Gil

A cantora Preta Gil, que segue lutando contra um câncer no intestino, abriu o coração em uma entrevista emocionante à revista Marie Claire. Em tratamento desde o diagnóstico, a artista contou que superou o medo da morte após uma conversa transformadora com seu pai, o cantor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil.

Preparada para o inevitável

Preta revelou que, após enfrentar uma septicemia — infecção grave que a levou a repensar sua jornada — passou a enxergar a morte com menos temor. “A morte é um assunto muito tabu, principalmente no Ocidente. Ninguém fala da morte. Mas eu tenho um pai que fala de uma forma natural sobre isso. Temos conversado bastante”, declarou a cantora.

Segundo ela, foi através do diálogo com Gilberto Gil que aprendeu a lidar com a ideia de finitude de forma mais leve e consciente. “Sempre tive medo de morrer, mas agora é diferente. No fundo, porque sei que a morte não vai chegar agora. Mas estou preparada”, afirmou com serenidade.