São Paulo x Libertad, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (14), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre São Paulo x Libertad acontece Hoje (14) às 21h30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: fortalezasempre.com.br

São Paulo x Libertad: Saiba onde assistir ao jogo da 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2025

Nesta quarta-feira, dia 14 de maio de 2025, São Paulo e Libertad (PAR) se enfrentam pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, em confronto decisivo no Estádio do Morumbis, às 21h30 (horário de Brasília). Com a liderança do Grupo D em jogo, o embate promete fortes emoções e grande audiência. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo (TV aberta) e no serviço de streaming Paramount+.

A competição continental, considerada o torneio mais prestigioso da América do Sul, segue com uma cobertura ampla no Brasil. Além da Globo, os jogos da Libertadores 2025 são transmitidos pela ESPN (TV fechada), Disney+ e Paramount+, que garantem acesso aos torcedores por diferentes plataformas.

Como chegam as equipes

O São Paulo chega à quinta rodada embalado por uma campanha sólida. Com 10 pontos conquistados em quatro partidas, o tricolor paulista lidera o Grupo D de forma invicta, com três vitórias e um empate. A equipe comandada por Luis Zubeldía mostra um sistema defensivo bem estruturado e um ataque eficiente, o que aumenta as expectativas da torcida por uma classificação antecipada às oitavas de final.

Já o Libertad, do Paraguai, é o vice-líder da chave com 7 pontos. A equipe paraguaia também vem fazendo uma boa campanha e sabe que uma vitória fora de casa pode colocá-la na liderança do grupo. Isso torna o duelo ainda mais interessante, pois pode definir quem avança em primeiro lugar — algo que garante vantagens no mata-mata.

Onde assistir São Paulo x Libertad ao vivo

A transmissão da partida será dividida entre TV aberta e streaming. A TV Globo exibirá o jogo para todo o Brasil, enquanto o Paramount+ oferecerá a cobertura online, ideal para quem prefere acompanhar via smartphone, tablet ou smart TV. Essa divisão de direitos de transmissão reforça a importância da Libertadores no cenário midiático brasileiro, garantindo opções variadas ao torcedor.

Resumo da transmissão:

Data: Quarta-feira, 14 de maio de 2025

Quarta-feira, 14 de maio de 2025 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

Estádio do Morumbis, São Paulo (SP) Onde assistir: TV Globo (TV aberta) e Paramount+ (streaming)

Expectativas e destaques

O São Paulo entra em campo com sua equipe principal, apostando na força do elenco e no apoio da torcida no Morumbis. Nomes como Calleri, Lucas Moura e Rafael são esperados entre os titulares, compondo um time experiente e acostumado a jogos decisivos. Por outro lado, o Libertad aposta na velocidade do ataque e na solidez de seu meio-campo, buscando surpreender os donos da casa.

Com a classificação para a próxima fase quase garantida para ambos, a partida desta quarta-feira pode também servir como um indicativo do desempenho futuro das equipes no mata-mata da Libertadores. Um jogo aberto, com chances para os dois lados, é o que se espera no Morumbis.

Libertadores 2025: cobertura completa e ampla visibilidade

A fase de grupos da Libertadores 2025 segue movimentando a agenda do futebol sul-americano. Os jogos são distribuídos entre os dias 13, 14 e 15 de maio, com sete clubes brasileiros ainda na disputa. A cobertura multiplataforma — incluindo Globo, ESPN, Disney+ e Paramount+ — demonstra o interesse crescente do público e do mercado publicitário pelo torneio.

O São Paulo busca manter a boa fase e garantir a primeira colocação de seu grupo, enquanto o Libertad quer fazer história com uma vitória em solo brasileiro. Acompanhe tudo sobre São Paulo x Libertad, um confronto que promete marcar a 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2025.

