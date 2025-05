Alunos da Rede Municipal da Capital participam de mais uma etapa da Olimpíada Brasileira de Foguetes

Os alunos do Ensino Fundamental II da Rede Municipal estão participando do lançamento de foguetes dentro da 19ª Olimpíada Brasileira de Foguetes (ObaFog). O evento foi aberto por 26 estudantes da Escola Municipal Duque de Caxias, na frente do Estádio Almeidão, no Cristo. Na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no Altiplano, participaram, no turno da tarde, os alunos das escolas Aruanda e Índio Piragibe, com 50 integrantes cada.

Para se classificar para a segunda etapa, o foguete tem que alcançar 100 metros de distância. O lançamento de Breno Lucas de Souza de Lima, 8°ano, da Escola Duque de Caxias, chegou a 147 metros, sendo o mais distante da escola. “Eu não esperava. Consegui dar muita pressão no lançamento. Quando eu vi a decolagem já fiquei feliz. No ano passado fique em segundo lugar, mas este ano fui o primeiro”, disse.

Os alunos confeccionaram os próprios foguetes usando garrafas pets e fitas adesivas. A base de lançamento, que é feita de cano PVC, foi produzida com a equipe de professores.

“A gente fez um foguete com materiais resistentes como, por exemplo, aletas de pote de sorvete. A ponta fizemos de durepoxi, focando muito na aerodinâmica, lixamos certinho e pensamos também no arrasto para ter o máximo de eficiência possível. E deu certo. O foguete chegou a 200 metros de distância”, disse com Pedro Ferraz, aluno da Escola Municipal Aruanda, que formou a equipe com Caíque Rodrigues e Enzo Brandão.

A professora de Ciência da Escola Aruanda, Isabel Feitosa, celebrou a aumento do número de mulheres na competição. “Esse ano a gente pôde notar uma crescente participação das meninas nas atividades que envolvem Ciência, principalmente nas práticas, o que antes era uma coisa mais voltada para meninos. Acho que pelo incentivo da escola, pelo incentivo de nós professores também, as meninas se sentiram mais proativas nesse sentido, e também mais pertencentes a esse espaço, que antes era de fato ocupado por meninos”, analisou a professora.

Programação – Nesta quarta-feira (14), das 8h às 11h, também na Estação Cabo Branco, será a vez dos alunos das Escolas Municipais Zulmira de Novais e Quilombola Antônia do Socorro Silva Machado. À tarde, das 13h às 16h, será o segundo grupo das escolas Aruanda e Índio Piragibe.

Sexta-feira (16), das 13h às 16h, os alunos da Escola Municipal Bilíngue Dom José Maria Pires encerram os lançamentos.

Ainda na sexta-feira os alunos vão fazer a prova da OBA, de forma presencial na própria escola, onde responderão questões de astronomia e de astronáutica.

O professor de Ciência da Escola Municipal Índio Piragibe, André Castro, falou que tudo isso vai além de uma competição. “Os alunos se organizam em equipe, constroem o foguete, estudam juntos, propõem diversas outras atividades e isso é muito bacana, pois rompe com o modelo tradicional. É dado aos alunos a oportunidade de poderem desenvolver o trabalho em equipe, resolução de problemas. Eles estão alinhados com os objetos do desenvolvimento sustentável, inclusão, igualdade de gêneros, entres outros aspectos”, disse o professor.

Próxima etapa – Após as anotações dos lançamentos os professores registram na plataforma da 28ª Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) a distância dos foguetes e o resultado da prova. Na segunda etapa, eles vão concorrer em nível nacional.