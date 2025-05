Grupo potiguar pretende investir R$ 100 milhões no Hotel Tambaú após vitória no STJ

Imagem interna do Hotel Tambaú, em 2025. TV Cabo Branco

O Grupo Occean (antigo A. Gaspar) anunciou que pretende investir R$ 100 milhões na reforma para reabertura do Hotel Tambaú, em João Pessoa. A empresa do Rio Grande do Norte venceu no Superior Tribunal de Justiça (STJ), nesta terça-feira (13), uma batalha judicial com o grupo paraibano Ampar Hotelaria pela propriedade do imóvel.

A expectativa da Occean é que o empreendimento gere 500 empregos diretos e impulsione a ocupação hoteleira na capital paraibana, que teve aumento de 200% na demanda turística pós-pandemia.



O planejamento foi anunciado após a 4ª Turma do STJ, sob relatoria do ministro Marco Buzzi, entender que o leilão, ocorrido em 2021 e vencido pelo Grupo Occean com lance de R$ 40,6 milhões, era legítimo.

A decisão invalidou as alegações do grupo paraibano, que havia arrematado o hotel no primeiro leilão, em 2020.

O STJ destacou que a anulação do primeiro leilão pela Justiça do Rio de Janeiro, onde tramitava o processo da massa falida da Varig, abriu caminho para a nova disputa.

Apesar da decisão unânime, a Ampar informou que deve recorrer da decisão.