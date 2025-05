Educação da Paraíba promove reunião de avaliação para fortalecer estratégias de aprendizagem — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Educação da Paraíba realizou nesta segunda-feira (12), mais uma reunião do Comitê Estadual de Gestão de Resultado de Aprendizagem (CEGER) e do Comitê Regional de Gestão de Resultado de Aprendizagem (CREGE), no auditório do IFPB, em João Pessoa. O encontro contou com a presença do secretário de Estado da Educação, Wilson Filho, do secretário executivo de Gestão Pedagógica, Edilson Amorim, do gerente executivo e coordenador do Sistema de Avaliação e de Gestão de Dados Educacionais, Herbert Gomes, além de representantes de todas as gerências regionais de ensino.

O objetivo da reunião foi avaliar os dados consolidados do mês de abril e alinhar as ações estratégicas que irão compor o planejamento educacional da rede estadual ao longo de 2025. A análise contemplou, entre outros pontos, as taxas de aprovação dos estudantes no primeiro bimestre — tanto por nota quanto por frequência — e a apresentação do novo Índice de Eficiência da Gestão, que atribui uma nota a cada escola e gerência regional com base nos resultados de aprendizagem.

Durante o encontro, o secretário Wilson Filho destacou os desafios e os avanços que a educação paraibana tem alcançado. “Através do Censo Escolar, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, estamos aprimorando nossos indicadores e otimizando nossas políticas. Programas como o Ensino Integral, o Ensino Técnico, o Conexão Mundo, têm trazido impactos positivos e reais para nossas escolas”, ressaltou.

Já o executivo Edilson Amorim, reforçou a importância de garantir aos estudantes um ambiente que favoreça o desenvolvimento pleno. “Precisamos de uma escola onde o aluno tenha tempo de sonhar. Com ações como o Passe Livre e o programa Pé-de-Meia, conseguimos dar a esse jovem a possibilidade de permanecer na escola e projetar seu futuro”, afirmou.

Herbert Gomes, frisou a importância da reunião como parte do ciclo mensal de acompanhamento da aprendizagem. “Essa é uma reunião que acontece mensalmente, convocada pelo Secretário de Educação, e que reúne todas as gerências regionais. Nosso foco é fazer um balanço das evoluções, identificar pontos de melhoria e, em colegiado, decidir as próximas estratégias que irão compor o nosso planejamento anual”, explicou.