Atores do grupo teatral da Emlur atuam no filme ‘Mistério no Seridó’, que estreia nesta terça-feira

Três atores que integram o grupo teatral da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) – Arte do Riso – atuam no filme “Mistério no Seridó”, que tem pré-estreia para a imprensa nesta terça-feira (13), às 19h, no auditório do Centro Cultural Ariano Suassuna, localizado na sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE). O filme do diretor Carlos Mello Junior mescla elementos de suspense e comédia, em uma trama que se passa na cidade de Taperóa. No aniversário de 70 anos do coronel Tenório Batista de Azevedo, ele é assassinado e todos os convidados são suspeitos do crime.

O grupo de teatro Arte do Riso faz parte da Divisão de Arte e Cultura (Diac) da Emlur, cujo papel é contribuir nas ações de educação ambiental da Autarquia. O diretor do grupo, Erivan Lima, foi convidado para participar do filme como diretor de Artes e indicou duas alunas para o teste: Rani Meireles e Jane Rodrigues.

“Eu tive a honra de ter duas alunas da Emlur no filme. Rani, por ser atriz há um bom tempo, e Jane, que, mesmo com pouca experiência, teve o perfil que o diretor queria. Fiquei muito feliz e orgulhoso por elas”, conta Erivan Lima, que é um dos protagonistas da obra audiovisual. “Eu iria fazer uma personagem simples, mas o ator que interpretaria o coronel Tenório desistiu e recebi esse convite”, comenta.

A assistente social Jane Rodrigues teve sua primeira experiência com a atuação a partir do grupo Arte do Riso. No filme, ela interpreta Rosário, ajudante da governanta do coronel. “É uma alegria imensa ter participado desse filme. Estou muito entusiasmada e ansiosa para ver minha personagem na tela. Foi uma oportunidade muito importante trabalhar com o diretor Carlos Mello Junior e com elenco e equipe de produção tão talentosa. É realmente uma experiência inesquecível”, expressa a jovem atriz.

Afastada da atuação por mais de 20 anos, Rani Meireles, que também é assistente social na Emlur, voltou a atuar a partir do grupo teatral. “Eu venho dos palcos do teatro paraibano, mas estava afastada há muitos anos. Então, contribuir para o universo cinematográfico sem ter nenhuma experiência foi um grande desafio. Toda a equipe e a direção foram essenciais no processo de desenvolvimento e criação da personagem”, conta ela, que interpreta Terezinha, a filha do coronel Tenório.

Rani Meireles destaca que tudo só foi possível a partir do grupo Arte do Riso e do apoio do professor Erivan Lima. “Agradeço por haver esse espaço de cultura na Emlur que nos abriu portas e pode gerar novas possibilidades. Espero que desse trabalho no cinema possam surgir outros”, ressalta a atriz.

Filme – O filme “Mistério no Seridó” aborda o assassinato do coronel Tenório Batista de Azevedo no aniversário dos seus 70 anos, na Fazenda Rio Grande, em Taperoá. A polícia é acionada para investigar o caso e precisa correr contra o tempo para solucionar o crime, que abala a rotina dos habitantes da cidade.

A obra audiovisual foi produzida pela Cinection, por meio de financiamento aprovado em seleção da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022). As gravações foram realizadas no Centro Cultural São Francisco, em João Pessoa, além das cidades de Taperoá e Itabaiana.

O elenco é formado pelos seguintes atores: Allcemy Araújo, Anna Raquel Apolinário, Ana Tavares, Aymê Vasconcelos, Edson Lima, Estácio Amaro, Erivan Lima, Hermano Queiroz, Itamê Junior, Jane Rodrigues, Jessier Quirino, Léo Santiago, Marcos de Oliveira, Mônica Macêdo, Puama Sheila, Rani Meireles, Romilson Rodrigues, Sebastião Formiga e Walmar Amorim.