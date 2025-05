Paraíba participa de encontro nacional em Brasília com Interlocutores Estaduais para discutir Regionalização do Turismo — Governo da Paraíba

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Turismo e do Desenvolvimento Econômico (Setde), esteve presente no Encontro Nacional de Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização, realizado em Brasília entre os dias 5 e 7 de maio de 2025. O evento, promovido pelo Ministério do Turismo (MTur), reuniu representantes de todo o país para discutir estratégias de fortalecimento do turismo regional e a atualização do Mapa do Turismo Brasileiro. A Paraíba foi representada por Miguel Ângelo, gerente executivo de desenvolvimento do turismo da Setde.

O encontro foi dividido em três dias temáticos, que contemplaram os eixos do Programa de Regionalização do Turismo (PRT), com palestras sobre governança regional e instrumentos de fomento, como o Termo de Colaboração; os critérios de cadastramento e avaliação documental do Mapa do Turismo Brasileiro, com destaque para a Portaria MTur 06/2025; e também a revisão da Portaria MTur 09/2025, com debates sobre categorização de municípios e propostas para aprimorar a política turística nacional.

Para Miguel Ângelo, o encontro permitiu aprofundar conhecimentos e contribuir para a construção de políticas públicas voltadas ao setor do turismo a nacional. O gerente executivo destacou a importância do evento para a troca de experiências e a definição de eixos prioritários para o desenvolvimento do turismo nos estados. “Foi uma oportunidade valiosa para trocar conhecimentos e alinhar estratégias que fortaleçam o turismo na Paraíba. Discutimos desde a governança regional até os critérios para o Mapa do Turismo Brasileiro, sempre com foco em criar oportunidades para nossos municípios.”

A secretária do Turismo e Desenvolvimento Econômico do Estado, Rosália Lucas, reforçou a importância da participação paraibana no evento. “Esses encontros são fundamentais para posicionarmos a Paraíba no cenário turístico nacional. As discussões em Brasília vão nos ajudar a implementar políticas mais eficientes e inclusivas em nosso estado, valorizando todas as regiões da Paraíba”, declarou.