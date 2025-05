Palco Tabajara apresenta ‘Totonho e Os Cabra’ e ‘Nicácio e Banda’ nesta terça-feira (13) na Usina Cultural Energisa — Governo da Paraíba

O Palco Tabajara vai contar nesta terça-feira (13) com shows de ‘Totonho e Os Cabra’ e ‘Nicácio e Banda’, a partir das 20h, na Usina Cultural Energisa, em João Pessoa, com entrada gratuita. O evento é apresentado por Val Donato, tem transmissão ao vivo pela Tabajara FM 105.5, TV Assembleia, e pelo canal do YouTube da emissora. O Palco acontece na Sala Vladimir Carvalho, com duas horas de duração e duas atrações por episódio, sendo esta a quarta apresentação da primeira temporada do ano. Resgatando os tradicionais eventos de auditório da “era de ouro do rádio”, o evento já é sucesso entre artistas e público.

‘Totonho e Os Cabra’ vão apresentar o novo álbum “Ai Dentu: Funk de Embolada e Hip Hop do Mato”, que está em fase de finalização, com lançamento previsto para julho próximo, e no qual promovem um encontro entre a embolada nordestina, o funk brasileiro e o hip-hop norte-americano. O disco, que é o sexto trabalho em estúdio do grupo, traz 10 faixas nas quais o cantor e compositor de Monteiro mostra que a cultura de rima de improviso do Nordeste também pode ser hip hop. Nas letras, Totonho mantém o seu espírito brincante, presente em sucessos de sua carreira, mas com a presença de reflexões políticas e culturais. Por meio de rimas de funk e embolada, o cantor e compositor traz na ponta da língua a construção de um pensamento crítico sobre o Brasil.

‘Nicácio e Banda’ é o projeto do paraibano Aluísio, que teve início em 2019 com influência de ritmos que vão do forró ao blues, além do afrobeat, manguebeat, carimbó, pop e cumbia. O que não falta pra Nicácio é brasilidade com um toque especial de sons latinos. Aluísio, cantor e compositor por trás das músicas autorais, transmite em suas composições os mais variados sentimentos. O grupo possui dois EPs lançados: O Barco (2019) e Sinal (2021) e é formada por Bruno Souza (guitarra), Alysson Jorge (baixo), Marcondes Orange (bateria), Bruno Benites (teclado), Enndy Semedo (percussão).

O evento é realizado pela Empresa Paraibana de Comunicação (EPC) em parceria com a Energisa. O Palco é focado na música autoral paraibana e realiza programação com shows ao vivo, resgatando o formato original dos programas de rádio de auditório, com a presença do público. A programação foi aberta no dia 22 de abril e segue até junho, com dois shows por mês, cada um com duas atrações, e vai receber ainda: ‘Os Fulano’ e ‘Escurinho’; e ‘Gitana Pimentel’ e ‘Lily Sanfoneira’.

Confira os próximos shows:

MAIO

13/05 – Totonho e Os Cabra + Nicácio e Banda

JUNHO (Arraiá Tabajara)

03/06 – Os Fulano + Escurinho

10/069 – Gitana Pimentel + Lily Sanfoneira