Fortaleza x Bucaramanga , PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (13), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Fortaleza x Bucaramanga acontece Hoje (13) às 21h30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores da América são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: fortalezasempre.com.br

Palpite Fortaleza x Bucaramanga: Prognóstico, onde assistir e dicas de aposta – Libertadores (13/05/2025)

Na próxima terça-feira, 13 de maio de 2025, o Fortaleza recebe o Atlético Bucaramanga pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, em confronto decisivo para a classificação às oitavas de final. A partida será disputada às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, com transmissão ao vivo pela ESPN e Paramount+.

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda chega embalada após uma sequência de grandes atuações. O Leão do Pici goleou o Colo-Colo por 4 a 0 na rodada anterior da Libertadores e repetiu o feito no Brasileirão ao bater o Juventude por 5 a 0. Com esses resultados, o time consolidou sua recuperação e busca garantir a classificação antecipada com mais uma vitória em casa.

Do outro lado, o Atlético Bucaramanga vive uma fase irregular. A equipe colombiana perdeu em casa por 4 a 0 para o Racing na última rodada da Libertadores, mas se recuperou com vitória sobre o Independiente Medellín no campeonato colombiano. Comandado por Leonel Álvarez, o Bucaramanga deve contar novamente com Luciano Pons, autor do gol no empate contra o Fortaleza no jogo de ida.

Onde assistir Fortaleza x Bucaramanga – Libertadores 2025

Data: 13/05/2025 (terça-feira)

13/05/2025 (terça-feira) Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Arena Castelão, Fortaleza (CE) Transmissão: ESPN e Paramount+ (streaming)

Fortaleza x Bucaramanga – Odds e Prognóstico

Segundo as principais casas de apostas, o Fortaleza é amplo favorito no duelo. Confira as cotações:

Resultado Bet365 Betano Superbet Fortaleza 1.50 1.53 1.52 Empate 3.90 3.90 4.00 Bucaramanga 7.50 7.10 6.90

Palpite principal: Vitória do Fortaleza – O time brasileiro atravessa um ótimo momento e joga diante de sua torcida. A qualidade técnica e o desempenho recente fazem do Tricolor o favorito lógico neste confronto.

Palpites e dicas de apostas para Fortaleza x Bucaramanga

Mais de 3 gols no jogo – odd 4.00

Com nove gols marcados nas últimas duas partidas, o Fortaleza demonstra grande poder ofensivo. A tendência é de mais uma atuação dominante no setor de ataque.

Lucero marca a qualquer momento – odd 2.85

O atacante argentino vive uma excelente fase e soma 11 gols na temporada. Ele é a principal arma ofensiva do Leão e deve figurar novamente entre os titulares.

Marinho mais de 1,5 chute a gol – odd 2.12

Ativo no ataque e bastante acionado por Pochettino e Sasha, Marinho tem boa média de finalizações e pode ser uma aposta valiosa em mercados alternativos.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha, Bruno Pacheco; Rossetto, Sasha, Pochettino; Marinho, Breno Lopes, Lucero.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Desfalques: Moisés, Diogo Barbosa, Zé Welison

Bucaramanga: Quintana; Gutiérrez, Romaña, Henao, Hinestroza; Castro, Flores, Castañeda, Ibargüen; Londoño, Pons.

Técnico: Leonel Álvarez

Desfalques: nenhum

Retrospecto recente das equipes

Fortaleza (últimos 5 jogos):

Fortaleza 5 x 0 Juventude

Fortaleza 4 x 0 Colo-Colo

São Paulo 0 x 0 Fortaleza

Retrô 1 x 1 Fortaleza

Sport 0 x 0 Fortaleza

Bucaramanga (últimos 5 jogos):

Unión Magdalena 1 x 1 Bucaramanga

Bucaramanga 1 x 1 Fortaleza

Bucaramanga 0 x 2 Millonarios

Llaneros FC 2 x 1 Bucaramanga

Bucaramanga 0 x 4 Racing

Bucaramanga 2 x 0 Independiente Medellín

Com todos os ingredientes para mais um grande espetáculo na Libertadores, o duelo entre Fortaleza e Bucaramanga promete emoção, gols e uma disputa direta por uma vaga na próxima fase.

