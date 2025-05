Cícero Lucena vistoria construção do Residencial Dubai e projeta entrega para março do próximo ano

Em Gramame, a Prefeitura de João Pessoa avança na construção do Residencial Dubai, que vai realizar o sonho da casa própria para 416 famílias que viviam em um assentamento localizado em área de preservação permanente, no Cidade Verde, em Mangabeira. Nesta segunda-feira (12), o prefeito Cícero Lucena vistoriou a obra, que também inclui a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) nas proximidades e infraestrutura completa, com ruas pavimentadas.

Na ocasião, o gestor da Capital projetou a entrega das primeiras unidades em março do próximo ano. “São apartamentos de qualidade, com um padrão elevado, completos em serviços como educação e creche. É o modelo da nossa gestão: fazer bem feito, com foco na melhoria da qualidade de vida da população. Enquanto isso, estamos auxiliando as famílias com o aluguel social”, detalhou o prefeito.

A secretária Municipal de Habitação Social, Socorro Gadelha, explicou que logo após a Prefeitura ter recebido uma decisão judicial determinando a saída de moradores de uma área de preservação permanente, agiu de imediato, oferecendo todo o apoio necessário e garantindo o auxílio-moradia para que essas famílias tivessem um lugar digno enquanto aguardam a nova casa.

“Dentro da política habitacional do prefeito Cícero Lucena e do vice-prefeito Leo Bezerra, o foco não é apenas na quantidade de moradias, mas principalmente na qualidade. Não se trata apenas de construir casas, mas de oferecer dignidade às famílias. O prefeito esteve aqui agora há pouco, acompanhando de perto a obra, e estamos organizando a entrega por etapas. São 416 unidades habitacionais com infraestrutura completa. A ideia é entregar por blocos, porque entendemos a urgência dessas famílias em voltarem a ter um lar seguro”, explicou a secretária.

“O empreendimento conta com creche dentro do conjunto e uma escola a apenas 400 metros, reforçando o compromisso com a educação e o cuidado com as crianças. É um projeto voltado especialmente para as famílias que viviam em situação de risco ambiental. Temos uma comissão de moradores que acompanha toda a obra, desde o início, e vai seguir até a entrega final”, completou Socorro Gadelha.

Diálogo e transparência – A construção do residencial Dubai acontece em ritmo acelerado e acompanhado por uma comissão de representante dos moradores, através de reuniões e visitas ao empreendimento, com a finalidade de garantir que esse processo ocorra de maneira célere e transparente. “Uma alegria enorme ver essa obra avançando, ainda mais depois de tudo que as famílias passaram”, comemorou Adrielly da Silva Santos, representante dos moradores.