Tragédia, finais de Paraibano e reerguimento do Botafogo-PB marcam história do Estádio da Graça

Nesta quarta-feira, o Estádio da Graça foi reinaugurado após um período de reformas. A praça esportiva foi entregue pela Prefeitura Municipal de João Pessoa com gramado sintético, cadeiras nas arquibancadas e nova iluminação. Uma certa modernidade dentro de um palco que é histórico e foi espaço de momentos de um futebol bem diferente do atual.

Estádio da Graça. (Foto: Divulgação/Sejer)

A Graça, localizada em Cruz das Armas, foi inaugurada em 1944 em um empate por 4 a 4 entre Dolaport e Santa Cruz de Recife. Coube a Odilon, jogador do clube paraibano, que nem existe mais, marcar o primeiro gol da Graça.

Foi a primeira partida da história de um patrimônio da capital paraibana que contou com tragédias, jogos importantes e um momento importante para o maior clube da cidade, o Botafogo-PB.

Tragédia no Estádio da Graça

Um dos episódios mais importantes do Estádio da Graça foi trágico e, dentro da trajetória do local, relativamente recente. Em 2014, no Campeonato Paraibano daquele ano, o jogo entre Santa Cruz-PB e Auto Esporte atrasou cerca de uma hora por conta da ausência de um médico, exigência do futebol profissional para uma partida ocorrer.

(Foto: Rammom Monte/ge)

Até que uma espécie médico reserva chegou. Dorivaldo Pereira, que estava próximo ao estádio, em Cruz das Armas, foi acionado, e se dispôs a ir até o local para que o jogo pudesse, enfim, começar.

Ele chegou ao estádio e o jogo começou. Acontece que três minutos depois, o médico passou mal e teve que ser socorrido. Cardíaco, Dorivaldo começou a ficar ofegante e suar muito. O médico foi atendido, mas teve que sair de ambulância. Sua condição acabou evoluindo para uma parada cardíaca e o médico morreu no hospital. O jogo acabou cancelado com a saída do médico, que infelizmente viria a morrer.

Final de Paraibano

Quando o Estádio da Graça foi inaugurado, em 1944, a grande praça esportiva do futebol era o Estádio 1º de Maio, conhecido também como Estádio do Cabo Branco. Com a inauguração da Graça, a cidade passou a ganhar mais um estádio, de certo modo, maior. Os dois foram os maiores palcos do futebol de João Pessoa até 1957, quando foi inaugurado o maior estádio até aquele momento, o Estádio Olímpico José Américo de Almeida, onde atualmente está localizada a Vila Olímpica Parahyba no Bairro dos Estados.

Estádio de Graça, Auto Esporte. (Foto: Divulgação)

A Graça, portanto, chegou a receber jogos importantes do Campeonato Paraibano, como o jogo do título do Auto Esporte em 1958, diante do Íbis. Em 2011, já no novo século, o Auto Esporte voltou a erguer um troféu na Graça, da Copa Paraíba daquele ano. O título fez o Auto Esporte voltar a disputar a Copa do Brasil, no ano seguinte.

Botafogo-PB: importância da Graça na saída da crise

Um outro momento recente importante para um clube pessoense tendo a Graça como palco foi em 2013, ano de ouro da história do Botafogo-PB. O clube terminou aquele ano com o título estadual que não vinha há 10 temporadas e com uma inédita conquista nacional, com a conquista do título da Série D daquele ano.

Botafogo-PB, Estádio da Graça, Campeonato Paraibano 2013. (Foto: Divulgação/Botafogo-PB)

Mas tudo começou na Graça. Com o Estádio Almeidão passando por reformas estruturais e com a Graça apta para receber jogos profissionais, o que aconteceu até 2014, o estádio foi palco de vários jogos do Belo no estadual.

O bom momento técnico do time comandado por Marcelo Vilar foi abraçado pela torcida, que foi começando a comparecer em peso nos jogos, criando uma atmosfera de grande festa nos jogos em um estádio pequeno, acanhado, e que virou um lugar hostil para os adversários, o que até hoje é lembrado com carinho pela torcida alvinegra.

Leia mais notícias de Esportes do Jornal da Paraíba