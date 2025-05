Secretaria de Educação de João Pessoa participa de curso sobre Escola em Tempo Integral

A semana foi de aprendizagem e troca de experiências para profissionais da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP). Nesta sexta-feira (9), a secretária executiva da Sedec, Luciana Dias, e o gestor do Programa das Escolas Integrais da pasta, participaram do encontro presencial do Curso de Formação Continuada do Programa ‘Escola em Tempo Integral’, do Governo Federal. O encontro aconteceu no Centro de Formação de Professores da Paraíba, em Mangabeira.

O principal objetivo do encontro é foi capacitar os técnicos e secretários de Educação municipal e estadual para a elaboração da Política de Educação Integral que será submetida à aprovação do Conselho Municipal, onde, a partir daí, se torna uma política permanente para que não haja mais descontinuidade.

“Essa formação vem, cada vez mais, consolidar e firmar a importância das escolas integrais. Estamos com os nossos técnicos, pedagogos da secretaria, participando para fomentar e ampliar na nossa Rede a Escola Integral, na abertura de novas vagas, para que cada vez mais a educação seja fomentada e a comunidade seja atendida. Esse curso faz com que os técnicos aprendam e desenvolvam suas potencialidades para acolher e tratar os assuntos relacionados à Escola Integral e, com isso, podermos atingir a meta seis dessa ampliação das Escolas Integrais”, disse a secretária executiva.

Os profissionais participaram de uma mesa redonda com o tema ‘Política de Educação Integral em Nível Municipal: avanços, desafios e possibilidades’, mediado pela professora Maria Margarete de Lima, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

O Curso de Formação Continuada para técnicos e secretários de Educação acontece em todo o Brasil. Aqui na Paraíba é coordenado por Orlandil Moreira, da UFPB, junto com a Universidade Federal da Bahia, que coordena a região Nordeste.

“Esse curso, que são 100 horas, acontece em dois encontros presenciais. O próximo será em agosto. Nesse primeiro encontro apresentamos o curso e os módulos, além da mesa redonda. No turno da tarde teremos uma outra mesa redonda. Desta vez sobre a questão da execução financeira, do recurso que chega nas secretarias municipais de Educação e do Estado para a execução da ampliação das matrículas em Tempo Integral”, explicou Orlandil Moreira.