Governo da Paraíba prorroga inscrições para concurso com 2 mil vagas para professores — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação (SEE-PB) prorrogou, neste sábado (10), as inscrições do concurso público que oferta 2 mil vagas para professores da rede estadual de ensino. A medida foi oficializada com a publicação do edital de retificação no Diário Oficial do Estado, estendendo o prazo para que os interessados possam se inscrever até o dia 22 de maio, exclusivamente pelo site do Idecan, banca organizadora do certame. A taxa de inscrição permanece em R$ 120.

Além da prorrogação das inscrições, o novo cronograma do concurso trouxe uma alteração na data da prova objetiva, que passou para o dia 13 de julho. A aplicação será realizada simultaneamente nas 16 cidades-sede das Gerências Regionais de Educação (GREs). Já a segunda etapa do certame, a prova de títulos, será realizada entre os dias 27 e 29 de agosto. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 24 de outubro.

O concurso é voltado a candidatos com nível superior e oferece salário inicial de R$ 6.944,09 para jornada de 40 horas semanais. Os profissionais aprovados atuarão nas escolas da rede estadual distribuídas pelas 16 GREs. As 2 mil vagas estão distribuídas entre as seguintes disciplinas: Artes (165), Biologia (98), Educação Física (201), Filosofia (69), Física (86), Geografia (161), História (177), Língua Espanhola (103), Língua Inglesa (127), Língua Portuguesa (319), Matemática (347), Química (76) e Sociologia (71).

Até o encerramento do prazo original, na última quinta-feira (8), o concurso já havia contabilizado 38.087 inscrições realizadas, sendo 14.649 homologadas. A prorrogação do prazo busca ampliar a oportunidade de participação para mais candidatos. O certame é organizado em parceria com a Secretaria de Estado da Administração, com execução do Idecan.

“A valorização dos nossos professores tem sido uma prioridade da gestão. Temos garantido o pagamento do piso nacional do magistério, concedido reajustes pelo PCCR e reconhecido o trabalho dos educadores com premiações como o Escola de Valor e o Mestres da Educação. Agora, com a prorrogação das inscrições do concurso, reforçamos esse compromisso e convidamos todos os profissionais com vocação para a educação a se inscreverem e fazerem parte da nossa rede estadual de ensino”, reforça o secretário de Estado da Educação, Wilson Filho.