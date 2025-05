Secretaria de Educação troca experiências com municípios da Paraíba e Pernambuco

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria Educação e Cultura (Sedec-JP), realizou, nesta quinta-feira (8), a abertura do ‘Seminário Regional Educar pra Valer 2025’ (EpV), que acontece no Hotel Hardman. Durante a manhã, a secretária executiva Luciana Dias deu as boas-vindas aos participantes da Capital e dos municípios de Cabeceiras, Cabedelo, Conde, Guarabira, Mamanguape e Queimadas, como também do Estado de Pernambuco: Igarassu, Paulista, Serra Talhada e Olinda.

O tema do seminário é ‘Construindo caminhos para a alfabetização e o sucesso escolar’, cujo objetivo é fortalecer o papel das redes públicas na alfabetização, com foco na aprendizagem dos estudantes até o 5º ano do Ensino Fundamental I, além de promover o engajamento para o Sistema de Avaliação da Educação Básica 2025 (Saeb) e incentivar a colaboração entre municípios e estados.

“O Educar pra Valer é isso, essa troca, interatividade, nos apontando os melhores caminhos, trazendo experiências de várias cidades e nos guiando. Junto com os nossos técnicos, pedagogos locais, nós juntamos todas as ideias, avaliamos e vamos construindo esse caminho com toda essa orientação que é conjunta, dialogada, discutida. Um encontro como esse hoje aqui só traz ganhos para todos nós, porque nós podemos, assim, ouvir outros municípios”, disse a secretária executiva da Educação.

A programação do evento inclui exposições dialogadas, oficinas práticas, rodas de conversa, análise de indicadores educacionais, momentos de troca entre pares e socializações entre os diferentes atores da gestão educacional.

O diretor do EpV, Júlio Cavalcante, falou sobre a participação do município de João Pessoa e os avanços alcançados na alfabetização. “João Pessoa tem avançado muito nos indicadores de aprendizagem. Eu acho que isso é fruto do esforço da equipe da Secretaria de Educação, liderado pela professora América Castro e pela liderança também do prefeito Cícero Lucena, e uma equipe engajada que tem seus desafios, mas está avançando muito nos indicadores de aprendizagem. Então, isso é um motivo de muito orgulho para nós que acompanhamos João Pessoa. Aproveito para parabenizar toda a equipe da Secretaria, das escolas. É fruto de muito trabalho também dos diretores e principalmente dos professores de João Pessoa”, disse com alegria o diretor do EpV.

Júlio Cavalcante falou ainda que o que se espera com este seminário é que as práticas discutidas inspirem os municípios a garantir uma boa gestão da educação em prol da aprendizagem de todas as crianças.

A diretora de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef) da Sedec, professora doutora Clévia Carvalho, reforçou a importância dessa troca de experiência entre os municípios e os estados. “É um momento de partilhar os conhecimentos, os saberes, as trajetórias que os municípios têm feito no sentido da melhoria dos índices educacionais, da garantia da Alfabetização na Idade Certa. Nesses quatro anos de caminhada, a gente tem avançado bastante no campo dos anos iniciais em relação à garantia da leitura, da escrita. É sempre muito enriquecedora essa troca, essa participação no seminário regional do EPV”, falou Clévia Carvalho.

Representando a Sedec também participaram a chefe de Divisão dos Anos Iniciais da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa, professora doutora Jocineide Silva e a chefe do Departamento de Ensino Fundamental, Cláudia Duarte.

A iniciativa celebra ainda os sete anos da Associação Bem Comum, com uma comemoração simbólica no encerramento de cada encontro, marcada por um bolo temático com a mensagem ‘Só se faz 7 anos uma vez. Eu faço parte dessa história’.