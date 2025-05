Orquestras Sinfônicas de João Pessoa e da UFPB realizam concerto no Espaço Cultural

A Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa realiza, nesta sexta-feira (9), às 20h, na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, no Espaço Cultural José Lins do Rego, o III Concerto Oficial da Temporada 2025. A apresentação será em conjunto com a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Paraíba (OSUFPB), sob a regência do maestro Nilson Galvão e participação do solista Rodrigo de Almeida Eloy Lôbo. A entrada é gratuita.

“Eu não tenho dúvida de que esse concerto será um momento, simbolicamente, muito forte para nossas orquestras. A Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa tem dado um exemplo de qualificação, de performance interpretativa muito grande por parte dos nossos músicos, das nossas musicistas”, ressalta o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Para ele, juntar as experiências das duas orquestras mostra esse lado de integração, diálogo e interface. “E só quem ganha é a cidade de João Pessoa. Nós temos uma rica história de desenvolvimento de música instrumental, orquestral, e esse momento vai ser marcante em todos esses aspectos. Torcemos para que possamos, em outros momentos, estar juntos, construindo novas parcerias com as diversas orquestras que existem na nossa cidade”, acrescenta.

O maestro Nilson Galvão observa que esse será um concerto diferente, que vai exigir bastante tecnicamente da Orquestra. “O público pode esperar um concerto muito vibrante, com duas peças sensacionais em relação à técnica e à virtuosidade dos músicos que é a abertura da Ópera Flauta Mágica, de Mozart, e a última peça, que é para orquestra sinfônica e se chama Capricho Espanhol, do compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov”, conta.

As duas, conforme o maestro, são muito alegres, com muitas coisas diferentes e vários solos envolvendo os músicos. “No meio, dividindo essas duas partes, temos uma obra belíssima que se chama Poem, um poema do compositor francês Ernest Chausson, para violino e orquestra”.

O solista dessa peça será Rodrigo de Almeida Eloy Lôbo, músico da OSUFPB. “Será um momento de deleite e muita reflexão, um virtuosismo do solista, bem como elementos de bastante grandeza, uma sensação de espaço muito grande. Este será o concerto desta sexta-feira, com peças escolhidas a dedo para celebrarmos a união entre esses dois grupos. Vai ser um concerto especial”, acrescenta Nilson Galvão.

O maestro Carlos Anísio, da OSUFPB, comemora a oportunidade de reunir as duas orquestras. “Nós decidimos fazer um concerto cooperativo, diferente, que não só unisse os músicos, mas também os públicos, já que as orquestras atuam em lugares diferentes da cidade e têm os seus públicos cativos. Pensamos que seria enriquecedor, tanto para os músicos quanto para o público, que vai ver um grupo diferente na cena da música de orquestra na cidade”, pontua.

Carlos Anísio lembra que foi solicitado, em parceria com a Fundação Espaço Cultural (Funesc), inclusive, com um programa mais encorpado do que é feito normalmente. Ele espera que esses encontros se repitam, não só com esses dois grupos, mas com as outras orquestras da cidade.

“Que possamos fazer, um dia no ano, juntar mais orquestras, uma atividade mais robusta, mostrando ao público a capacidade que nós temos de formar músicos, que eles atuam em grupos sinfônicos e de câmara da cidade e de fora do Estado e até do exterior. Nós temos todo esse perfil artístico da cidade de João Pessoa, enfaticamente nessa parte de música de concerto e vamos mostrar um pouco disso nesse concerto de sexta-feira”, conclui.