Cantora baiana Thathi retorna à Paraíba com tributo à Rita Lee

Cantora baiana Thathi | Foto: Divulgação.

A cantora baiana Thathi está voltando a Paraíba para homenagear a eterna Rita Lee. A apresentação da artista acontece no dia nesta sexta-feira (9), no Recanto do Picuí, em Intermares, Cabedelo.

O show “Rita Lee por Thathi” é uma homenagem musical da cantora baiana à Rita Lee. Segundo Thathi, a apresentação é um “reencontro afetivo com as raízes da liberdade”.

“Desde muito jovem, me senti atraída pela força com que ela transformava o ordinário em extraordinário. Ela era e é uma entidade de liberdade, de irreverência, de coragem e ousadia. Criar esse show é uma forma de retribuir tudo que recebi da sua arte: coragem pra ser quem sou, pra cantar o que sinto”, disse a artista.

Thathi afirma que sentiu Rita Lee como uma “guia invisível”, e por isso aprendeu sobre autenticidade e amor como ferramentas de transformação.

“Rita Lee me ensinou que autenticidade é um ato de amor. Então, ao homenageá-la, eu me permito ser. As canções vêm vestidas com minha emoção, meu timbre, meu jeito de contar histórias. É um equilíbrio entre reverência e reinvenção. Não é sobre copiar, mas sobre continuar o voo com as asas que ela ajudou a construir, mas com os pés no meu próprio ritmo”, afirma.

Thathi também relatou ter uma relação afetiva com o público paraibano. Ela já se apresentou no estado e nutre boas lembranças sobre o momento.

“Estive na Paraíba uma única vez para fazer show e ela me abraçou com calor de casa. Tenho um grande amigo, boas histórias e lembranças doces espalhadas por João Pessoa e outras esquinas paraibanas. Esse show será um encontro de canções com a saudade que estou desse lugar maravilhoso. Uma noite pra celebrar Rita e, ao mesmo tempo, esse povo especial que curte boa música”, finalizou.