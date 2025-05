Prefeitura realiza ‘Dia D’ de Multivacinação e alerta sobre a prevenção contra Influenza

No próximo sábado (7), a Prefeitura de João Pessoa participará do ‘Dia D’ mobilização nacional de vacinação. Com o objetivo de conscientizar a população e garantir a assistência a todos os públicos, todas as Unidades de Saúde da Família, Policlínicas Municipais e o Centro Municipal de Imunização estarão funcionando no período das 8h às 12h, disponibilizando todas as doses contempladas no Calendário Nacional de Vacinação.

Já os três pontos móveis localizados no Home Center Ferreira Costa, no Shopping Tambiá e no Shopping Sul estarão funcionando a partir das 12h até o horário de encerramento das atividades de cada estabelecimento.

A mobilização tem como objetivo reforçar a vacinação contra a Influenza e ampliar a cobertura vacinal dos grupos prioritários, sobretudo crianças a partir de 6 meses, gestantes e idosos com 60 anos ou mais. Também será realizada a multivacinação voltada à atualização da caderneta de vacinação de todo o público, incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos. A campanha é nacional e segue até o dia 31 de maio, com a meta da campanha é vacinar pelo menos 90% do público-alvo, o que representa 217,9 mil pessoas no município.

“O Dia D é uma estratégia de monitoramento e atualização vacinal. Os profissionais de saúde avaliam as doses da caderneta e promovem a vacinação com as doses necessárias, sendo essa prevenção a medida mais eficaz de se proteger de diversas doenças.”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Sobre a Influenza – É uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, de elevada transmissibilidade, distribuição global e com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais. Nos casos mais graves, geralmente, existe dificuldade respiratória, com a necessidade de hospitalização, podendo evoluir para a síndrome respiratória aguda grave (Srag) ou mesmo óbito. A vacina promove a proteção contra três tipos de cepas do vírus Influenza (A-H1N1, A-H3N2 e B).

Cobertura vacinal – O município de João Pessoa administrou 284,5 mil doses que protegem contra Influenza em 2021, em pessoas que fazem parte dos grupos prioritários. Em 2022, foram mais de 258,3 mil doses; em 2023, foram 267,7 mil doses, em 2024, foram 180,6 mil doses. Já em 2025, desde o início da campanha (31 de março) foram 23.265 doses na população que faz parte do grupo prioritário para vacinação.

Dados Epidemiológicos – Segundo dados da Gerência de Vigilância Epidemiológica de João Pessoa, em 2024 foram registrados 53.254 de casos de Síndrome Gripais (SG) atendidos nas Unidades Sentinela de Vigilância das Síndromes Gripais, na Capital. Quanto aos casos graves (Síndrome Respiratória Aguda Grave-SRAG), foram registrados 1.174 casos, com 421 destes positivos para algum vírus respiratório. Ao todo, foram confirmados 64 óbitos.

Somente nos primeiros quatro meses de 2025, foram registrados nas Unidades Sentinelas 16.921 casos notificados para Síndromes gripais. Desses 296 casos graves, sendo 124 positivos para algum vírus respiratório, o que corresponde a 42% dos casos graves, resultando em 31 óbitos. “Seguimos alertando e reforçando a importância da vacinação, principalmente para as pessoas que fazem parte do grupo prioritário. E no Dia D, a estratégia é planejada e traçada com o objetivo de ampliar o acesso da população à proteção”, completou Fernando Virgolino.

A Vigilância Sentinela de Síndrome Gripais tem o objetivo de fortalecer a Vigilância Epidemiológica de vírus respiratórios, por meio da identificação do agente patogênico (vírus), os períodos de circulação viral em cada sazonalidade e surgimento de novo subtipo viral. Esta estratégia visa construir um banco de dados biológico para a adequação das vacinas de Influenza e atualmente, também vacina contra o SARS-CoV-2.

A notificação compulsória é realizada em todo caso atendido nas unidades e que atendam à definição epidemiológica de casos suspeitos com sinais e sintomas como febre, mesmo que referida, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. Em idosos, pode aparecer sinais específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva e inapetência.

Grupos prioritários para vacinação contra Influenza – Os grupos definidos pelo Ministério da Saúde para a estratégia de vacinação contra a Influenza nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste em 2025 são o prioritário (crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; idosos com 60 anos ou mais) e o especial (puérperas; povos indígenas; quilombolas; pessoas em situação de rua; trabalhadores da Saúde; professores do Ensino Básico e Superior; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; trabalhadores dos Correios; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade.

Todos os imunizantes disponíveis das campanhas ativas (Covid-19 ou Influenza) podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais. A Covid-19 e a Influenza continuam sendo ameaças para a saúde pública, especialmente para as pessoas não vacinadas.

Documentação – Para vacinação é necessário levar, além do cartão de vacina, os documentos comprobatórios de cada grupo. Os profissionais que se enquadram na ampliação dos grupos prioritários deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante (declaração, carteira do conselho de classe ou contracheque) de vínculo com a empresa ou instituição onde atua. Já pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais deverão apresentar laudo médico.

Locais para vacinação em João Pessoa no sábado (10) – ‘Dia D’:

Home Center Ferreira Costa

Horário: 12h às 21h

Shopping Sul

Horário: 12h às 21h

Shopping Tambiá

Horário: 12h às 20h

Vacinas de campanha:

– Influenza: Crianças de seis meses a menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: Crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: Campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos;

– Atualização do calendário de rotina

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Horário: 8h às 12h

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: 8h às 12h

Vacinas de campanha:

– Influenza: Crianças de seis meses a menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: Crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: Campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos;

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Atualização do calendário de rotina.

Unidades que não funcionarão neste Dia D de vacinação:

DS 1 – USF Jardim Planalto, DS 2- USF Maria de Nazaré e DS 3 – USF Cidade Verde