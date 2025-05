Atlético Nacional x Internacional , PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (08), ESCALAÇÕES, PALPITES

Por MRNews



O jogo entre Atlético Nacional x Internacional acontece Hoje (08) às 21:30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Palpite Atlético Nacional x Internacional – Copa Libertadores 2025: Análise, Prognóstico e Odds

Nesta quinta-feira, 08 de maio de 2025, Atlético Nacional e Internacional se enfrentam pela 4ª rodada do Grupo F da Copa Libertadores, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia. Com ambos os clubes em busca da segunda colocação na tabela, o confronto promete alta intensidade e emoções do início ao fim. A seguir, confira o prognóstico completo, dicas de apostas e as prováveis escalações para o duelo.

Momento das equipes

O Atlético Nacional chega pressionado. Após a vitória do Nacional do Uruguai sobre o Bahia, o time colombiano caiu para a lanterna do grupo, com apenas três pontos. A equipe venceu apenas uma partida, justamente em casa, contra o Nacional, por 3×0. No entanto, vive boa fase no Campeonato Colombiano, onde é o vice-líder.

Já o Internacional ocupa a segunda posição com cinco pontos, após uma vitória e dois empates. Uma derrota pode tirá-lo da zona de classificação. No último jogo pelo Brasileirão, o Colorado foi derrotado pelo Corinthians por 4×2, o que acende um sinal de alerta na defesa, que vem sofrendo muitos gols.

Palpites e dicas de apostas

Palpite 1: Dupla Chance – Atlético Nacional ou Empate (Odd 1.38 na Superbet)

Apesar da pressão, o Atlético Nacional tem números sólidos jogando como mandante. São oito vitórias e dois empates em casa nesta temporada. O fator local pesa, especialmente em confrontos da Libertadores. O Inter, por sua vez, tem um desempenho equilibrado fora de casa, mas o histórico de empates sugere que o jogo deve ser disputado, com chances para os dois lados.

Palpite 2: Ambas as equipes marcam – Sim (Odd 1.87 na Superbet)

O Internacional vem com ataque eficiente, com 42 gols marcados em 2025, sendo sete na Libertadores. Porém, a defesa sofre: foram 10 gols nos últimos seis jogos. Já o Atlético Nacional marcou gols em todos os seus últimos 10 jogos em casa e apresenta média de 1,6 gols por partida. Com ambos os lados vulneráveis defensivamente, é grande a chance de que os dois marquem neste jogo.

Palpite 3: Mais de 4,5 cartões (Odd 1.62 na Superbet)

O histórico recente entre as equipes indica partidas tensas e com muitas faltas. No primeiro confronto desta fase de grupos, foram seis cartões amarelos e um vermelho. Além disso, o Atlético Nacional soma 13 cartões nos últimos cinco jogos, enquanto o Inter recebeu 11. Em um jogo decisivo e disputado, o mercado de cartões aparece como uma aposta promissora.

Prováveis escalações

Atlético Nacional:

Ospina; Román, Garcia, Tesillo, C. Cándido; Uribe, Campuzano, Arce; Cardona, Sarmiento, Morales.

Internacional:

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel, Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Tabata (ou Bruno Henrique), Alan Patrick, Wesley; Valencia.

Conclusão

O duelo entre Atlético Nacional e Internacional tem tudo para ser um dos mais equilibrados desta rodada da Libertadores. O mando de campo favorece os colombianos, mas o Inter costuma se comportar bem fora de casa. A expectativa é de gols dos dois lados e uma partida marcada por intensidade e cartões. As melhores apostas indicam valor nas opções de dupla chance para o Atlético Nacional, ambas marcam e número de cartões.

