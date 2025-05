Projeto “Família na Escola” promove integração entre pais, alunos e educadores em São José do Seridó-RN

Com o tema “Família e Escola: união que fortalece o processo de aprendizagem e prepara para a vida”, a Escola Municipal Raul de Medeiros Dantas, localizada em São José do Seridó-RN, realiza entre os dias 7, 8 e 9 de maio o projeto Família na Escola. A iniciativa busca fortalecer os laços entre a instituição de ensino e as famílias dos alunos, promovendo momentos de reflexão, atividades pedagógicas e incentivo à leitura e à inclusão.

A programação tem início na quarta-feira (7), às 19h, com a palestra “A importância do diálogo entre família e escola para o processo de desenvolvimento dos alunos”, ministrada por Rafaella Gemana Nascimento Dantas de Oliveira, pedagoga pela UFRN, neuropedagoga e especialista em Educação Infantil e Atendimento Educacional Especializado (AEE).

No dia 8 de maio (quinta-feira), as atividades são voltadas aos alunos do 1º ao 5º ano do turno matutino, com início às 7h. A programação inclui fala da equipe diretiva, café com as famílias e, às 8h30, contação de histórias com a doutora em Educação Isabel Cristina da Silva, autora de livros infantis como Helô Sapeca, Minha Fábrica de Queijo e O Castigo Veio a Cavalo. A escritora também desenvolve o projeto “Leitura com o Sabor da Terra”.

O objetivo das atividades é incentivar o hábito da leitura e a compreensão textual, ampliando o repertório cultural e literário dos estudantes. Confira a programação por série:

• 1º ano: Contação de histórias com o tema Família (árvore genealógica). Professores: Maria Aparecida, Paulo e Geruza. Auxiliares: Milagres, Paulizana e Fernanda.

• 2º ano: Contos de fadas – Exposição de Contos. Professoras: Emanuela e Francye Alcineide. Auxiliares: Brendo, Allan e Deuzirana.

• 3º ano: Contação de histórias com peça teatral. Professoras: Hilania e Débora. Auxiliares: Layla e Isamara.

• 4º ano: Produção de telas. Professores: Perla, Maria das Virgens e o coordenador Hadoock. Auxiliar: Ellen.

• 5º ano: Jogos matemáticos com o tema Conectando criatividade e lógica. Professores: Rita, Alcileide e José Kledson. Auxiliares: Laysa, Gielena e Lucas.

A sala de AEE (Atendimento Educacional Especializado) também participa, sob responsabilidade das professoras Ceyça, Juliane Costa e Maria Dalva, com o tema “Inclusão: uma jornada de todos”, que ressalta a importância da educação inclusiva e da colaboração entre escola e família, promovendo um ambiente de pertencimento para todos.

O CEAME (Centro de Atendimento Multidisciplinar Educacional) contará com a participação de Ana Ricarda Maria (psicóloga), Anne Gabrilly (assistente social) e Maele Medeiros (auxiliar de psicologia), com o tema “Emoções em Família: construindo o movimento das emoções”.

Na quinta-feira (9), as atividades se voltam aos alunos do 6º ao 9º ano (turno vespertino), com início às 13h. A abertura será feita pela equipe diretiva, seguida de lanche com as famílias. As turmas desenvolverão as seguintes atividades:

• 6º ano: Reinventando o mundo fantástico com livros pop-up. Professores: Rubênia, Deusirana e Jhonatan. Auxiliares: Allan, Fernanda e Izamara.

• 7º ano: Jogos matemáticos. Professores: Francisco, Jaime e Breno. Auxiliar: Débora.

• 8º ano: Inspiração e expiração: os movimentos que mantêm a vida. Professores: Gentil, Kátia e Romário.

• 9º ano: Exposição de telas biográficas. Professores: Milla e Franke. Auxiliares: Lucas e Layla.

• Sala de AEE (vespertino): Professoras Juliane Costa e Lucianne Chianca, com o tema “Inclusão: uma jornada de todos”.

O CEAME (vespertino) repete sua participação com a equipe multiprofissional e o mesmo tema abordado no turno matutino.

A vice-diretora Paula Adriana informou que, excepcionalmente, as aulas de quarta-feira (dia 7 de maio), serão até às 16h. E na sexta- feira ( 9 de maio), de 1°ao 5º anos até às 10h , para melhor organização das atividades do projeto.

Com o tema “Família e Escola: união que fortalece o processo de aprendizagem e prepara para a vida”, a Escola Municipal Raul de Medeiros Dantas, localizada em São José do Seridó-RN, realiza entre os dias 7, 8 e 9 de maio o projeto Família na Escola. A iniciativa busca fortalecer os laços entre a instituição de ensino e as famílias dos alunos, promovendo momentos de reflexão, atividades pedagógicas e incentivo à leitura e à inclusão. A programação tem início na quarta-feira (7), às 19h, com a palestra “A importância do diálogo entre família e escola para o processo de desenvolvimento dos alunos”, ministrada por Rafaella Gemana Nascimento Dantas de Oliveira, pedagoga pela UFRN, neuropedagoga e especialista em Educação Infantil e Atendimento Educacional Especializado (AEE). No dia 8 de maio (quinta-feira), as atividades são voltadas aos alunos do 1º ao 5º ano do turno matutino, com início às 7h. A programação inclui fala da equipe diretiva, café com as famílias e, às 8h30, contação de histórias com a doutora em Educação Isabel Cristina da Silva, autora de livros infantis como Helô Sapeca, Minha Fábrica de Queijo e O Castigo Veio a Cavalo. A escritora também desenvolve o projeto “Leitura com o Sabor da Terra”. O objetivo das atividades é incentivar o hábito da leitura e a compreensão textual, ampliando o repertório cultural e literário dos estudantes. Confira a programação por série: • 1º ano: Contação de histórias com o tema Família (árvore genealógica). Professores: Maria Aparecida, Paulo e Geruza. Auxiliares: Milagres, Paulizana e Fernanda. • 2º ano: Contos de fadas – Exposição de Contos. Professoras: Emanuela e Francye Alcineide. Auxiliares: Brendo, Allan e Deuzirana. • 3º ano: Contação de histórias com peça teatral. Professoras: Hilania e Débora. Auxiliares: Layla e Isamara. • 4º ano: Produção de telas. Professores: Perla, Maria das Virgens e o coordenador Hadoock. Auxiliar: Ellen. • 5º ano: Jogos matemáticos com o tema Conectando criatividade e lógica. Professores: Rita, Alcileide e José Kledson. Auxiliares: Laysa, Gielena e Lucas. A sala de AEE (Atendimento Educacional Especializado) também participa, sob responsabilidade das professoras Ceyça, Juliane Costa e Maria Dalva, com o tema “Inclusão: uma jornada de todos”, que ressalta a importância da educação inclusiva e da colaboração entre escola e família, promovendo um ambiente de pertencimento para todos. O CEAME (Centro de Atendimento Multidisciplinar Educacional) contará com a participação de Ana Ricarda Maria (psicóloga), Anne Gabrilly (assistente social) e Maele Medeiros (auxiliar de psicologia), com o tema “Emoções em Família: construindo o movimento das emoções”. Na quinta-feira (9), as atividades se voltam aos alunos do 6º ao 9º ano (turno vespertino), com início às 13h. A abertura será feita pela equipe diretiva, seguida de lanche com as famílias. As turmas desenvolverão as seguintes atividades: • 6º ano: Reinventando o mundo fantástico com livros pop-up. Professores: Rubênia, Deusirana e Jhonatan. Auxiliares: Allan, Fernanda e Izamara. • 7º ano: Jogos matemáticos. Professores: Francisco, Jaime e Breno. Auxiliar: Débora. • 8º ano: Inspiração e expiração: os movimentos que mantêm a vida. Professores: Gentil, Kátia e Romário. • 9º ano: Exposição de telas biográficas. Professores: Milla e Franke. Auxiliares: Lucas e Layla. • Sala de AEE (vespertino): Professoras Juliane Costa e Lucianne Chianca, com o tema “ Inclusão: uma jornada de todos”. O CEAME (vespertino) repete sua participação com a equipe multiprofissional e o mesmo tema abordado no turno matutino. A vice-diretora Paula Adriana informou que, excepcionalmente, as aulas de quarta-feira (dia 7 de maio), serão até às 16h. E na sexta- feira ( 9 de maio), de 1°ao 5º anos até às 10h , para melhor organização das atividades do projeto.