Chelsea x Djurgardens ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2024/25, CONFERENCE LEAGUE HOJE (08/05), PALPITES

O jogo entre Chelsea x Djurgardens acontece HOJE (08) às 16 hs. Esta disputa é válida pelo Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE 2024 – 2025.

Assista na ESPN / DISNEY+

Chelsea x Djurgardens IF: Prévia, escalações e tudo sobre a semifinal da Conference League

Na quinta-feira, 8 de maio de 2025, o Chelsea volta a campo pela segunda perna da semifinal da UEFA Europa Conference League, recebendo o Djurgardens IF em Stamford Bridge, às 16h (horário de Brasília). Com uma ampla vantagem conquistada no jogo de ida, o time inglês caminha com tranquilidade rumo à final.

Vantagem confortável e foco dividido

Após a goleada por 4 a 1 na Suécia, o Chelsea chega ao segundo confronto com 99% da classificação garantida. No primeiro duelo, os gols de Jadon Sancho e Noni Madueke abriram o placar ainda no primeiro tempo, enquanto Nicolas Jackson ampliou com dois gols na etapa final. Isak Alemayehu descontou para os suecos, mas sem ameaçar a hegemonia dos ingleses.

A equipe comandada por Enzo Maresca vive um momento positivo, vindo de quatro vitórias consecutivas, incluindo um expressivo 3 a 1 sobre o Liverpool, atual campeão da Premier League. No campeonato nacional, os Blues estão na luta por uma vaga direta na Champions League e ocupam atualmente a quinta colocação.

Rotação no elenco e chance para jovens

Maresca deve usar o conforto no placar agregado para promover rodízio. Nomes da base como Josh Acheampong, Tyrique George, Shumaira Mheuka e Mathis Amougou devem receber minutos, com a comissão técnica visando preservar os principais atletas para o confronto do fim de semana contra o Newcastle.

Além disso, o Chelsea não poderá contar com Christopher Nkunku, Wesley Fofana e Marc Guiu, lesionados, e Romeo Lavia, que não está inscrito na Conference League.

Djurgardens encara missão quase impossível

Do lado sueco, o cenário é de muitos desfalques e expectativas modestas. O técnico Jani Honkavaara lida com mais de dez ausências no elenco, incluindo o goleiro titular Filip Manojlovic (não inscrito) e o reserva Malkolm Nilsson (machucado). Jacob Rinne deve ser mantido no gol.

Com um elenco limitado, a equipe sueca busca ao menos uma atuação digna diante dos ingleses. Após o empate por 1 a 1 com o AIK pelo Campeonato Sueco no último fim de semana, o Djurgardens ocupa apenas a parte intermediária da tabela na Allsvenskan.

Apesar do revés pesado no jogo de ida, o time valoriza o feito de chegar às semifinais, inédito para clubes suecos nesta competição. No entanto, o foco já começa a migrar para a recuperação no campeonato nacional.

Prováveis escalações

Chelsea:

Jorgensen; Acheampong, Badiashile, Tosin, Gusto; James, Amougou, Dewsbury-Hall; Sancho, Mheuka, George

Djurgardens IF:

Rinne; Stahl, Larsson, Danielson, Kosugi; Finndell, Stensson, Gulliksen; Haarala, Nguen, Priske

Palpite para o jogo

Mesmo com reservas e jovens em campo, o Chelsea deve vencer novamente, ainda que sem grande espetáculo. O Djurgardens, com elenco desfalcado, tentará conter o ímpeto inglês e sair de Londres com a cabeça erguida. A tendência é de um placar mais contido, como 2 a 1 para os Blues.

Considerações finais

O Chelsea caminha para disputar a final da UEFA Europa Conference League em Wroclaw, onde enfrentará o vencedor de Real Betis x Fiorentina. Já o Djurgardens encerra sua trajetória com honra, mas deverá voltar a atenção para os desafios domésticos.

