Funjope abre inscrições para workshop ministrado pela atriz Danny Barbosa

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) está com inscrições abertas, até a próxima sexta-feira (9), para o workshop ‘Imagem e identidade: primeiros passos para a profissionalização’, que será ministrado pela atriz Danny Barbosa. A iniciativa é realizada como contrapartida pela artista, contemplada no edital ‘O Novíssimo Cinema Parahybano’, com incentivo da Lei Paulo Gustavo e execução da Funjope.

Estão sendo ofertadas 12 vagas para o workshop, que será realizado nos dias 15 e 16 de maio, na Casa da Pólvora, dentro do Programa Circuito Formativo Audiovisual. “Se trata de uma ação de capacitação. É uma linha de trabalho que nós criamos, dentro da Lei Paulo Gustavo, para reafirmar essa política de formação que temos. Estamos trabalhando para capacitar toda a rede produtiva do audiovisual de João Pessoa e, ao longo do ano, nós teremos várias formações. Isso mostra o valor dessa política nacional de cultura, desenvolvida pelo Ministério da Cultura, e que nós, da Funjope, não apenas adotamos, mas cuidamos de desenvolver plenamente”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Paulo Roberto, chefe da Divisão de Audiovisual da Funjope, ressalta que, ao longo do ano, diversas ações formativas serão realizadas pelo Programa Circuito Formativo Audiovisual. “É uma ação estratégica para o desenvolvimento do setor audiovisual de João Pessoa, em consonância com as políticas públicas em curso. Ao ampliar a oferta de trabalho — seja por meio do fomento a produções locais ou pelo crescimento exponencial da demanda na cidade —, a gestão municipal busca capacitar profissionais, oferecendo oportunidades que elevem a qualidade dos serviços prestados. Dessa forma, seguimos avançando com políticas públicas estruturantes, fortalecendo cada vez mais o audiovisual pessoense”, pontua.

A atriz Danny Barbosa também comemora a ação que fará para fortalecer o audiovisual. “Com relação ao workshop que eu propus em contrapartida ao edital aprovado ano passado, um edital de formação em que utilizei a minha formação enquanto cineasta que trabalha com fotografia, com atuação, com preparação de elenco, eu propus um workshop também levando em consideração essa área de formação para a qual fui buscar conhecimento”, inicia.

Para ela, é importante trazer um workshop de atuação utilizando a câmera como instrumento para quem quer entrar no mercado do audiovisual e, muitas vezes, não tem uma orientação, não sabe como dar o primeiro passo, também para quem está começando ou deseja começar nessa carreira, pessoas pretas, da periferia, LGBTs de um modo geral, principalmente pessoas trans.

“Esse workshop foi pensado utilizando a câmera, a fotografia que é um dos elementos principais do audiovisual, levando em consideração que eu fui buscar e aprimorar conhecimento na área de fotografia. Então, eu penso que é um caminho que vai abrir horizontes para quem estiver precisando de alguma orientação, um norte. É uma iniciativa que é pensada imaginando o que o mercado de trabalho quer e que profissionais precisam estar inseridos no mercado audiovisual”, acrescenta.

Workshop – A ação é voltada para profissionais iniciantes ou experientes em atuação para o audiovisual ou interessados na área. As inscrições podem ser feitas no link https://abrir.link/RyoGk. Do total de vagas, 50% serão para autodeclarados negros, LGBTQIAPN+e PcDs.

A ideia do workshop ‘Imagem e Identidade: primeiros passos para a profissionalização’ é oferecer aos participantes ferramentas essenciais para atuar no setor audiovisual. Trabalhar técnicas cênicas diante da câmera, explorar possibilidades de atuação e produzir uma videobiografia estão entre os objetivos. As atividades propostas durante a formação serão, em sua maioria, práticas, para proporcionar uma experiência hands-on e enriquecedora para os alunos.

Ministrante – Danny Barbosa é atriz, roteirista, diretora audiovisual e professora de Língua Portuguesa, com mais de 20 anos de experiência. Como atriz, destacam-se seus trabalhos nos filmes ‘Seu Amor de Volta (Mesmo Que Ele Não Queira)’ (2018), dirigido por Bertrand Lira; ‘Bacurau’ (2019), dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles; e ‘Mais Pesado é o Céu’ (2023), dirigido por Petrus Cariry. Como diretora e roteirista, realizou os filmes ‘Café com Rebu’ (2020) e ‘Pedra Polida’ (2022).

Programa – O Circuito Formativo Audiovisual integra as dimensões técnica, empreendedora, artística e crítica da educação audiovisual. O objetivo é conectar talentos do audiovisual e da economia criativa ao mercado de trabalho por meio de masterclasses, oficinas, workshops e outras iniciativas de capacitação destinadas a profissionais, iniciantes e interessados na área.