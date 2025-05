Flamengo vence e tira invencibilidade da Ferroviária no Brasileirão A1

O Flamengo surpreendeu a Ferroviária e derrotou a adversária em plena Fonte Luminosa por 2 a 1, na manhã deste domingo (4), em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil. O triunfo da equipe carioca representou a primeira derrota das Guerreiras Grenás no campeonato e a possibilidade de perda da liderança na tabela.

A equipe paulista tem os mesmos 20 pontos do Cruzeiro, que ainda vai entrar em campo na rodada (encara o Real Brasília nesta segunda na conclusão da 9ª rodada). Já o Flamengo, com 14 pontos, ocupa a sexta colocação no momento. Todos os gols do jogo foram marcados no segundo tempo, com Cristiane e Gláucia abrindo a vantagem para a equipe carioca e Nat Vendito diminuindo para a Ferroviária.

No primeiro tempo, a melhor chance caiu nos pés de Fernanda. A atacante do Flamengo, no entanto, não estava preparada para a tentativa falha de corte da defesa adversária e acabou chutando para fora.

No início do segundo tempo, o Rubro-Negro foi fatal. Aos cinco minutos, Fernanda cruzou da direita e Cristiane, bem posicionada, cabeceou para vencer a goleira Luciana.

Praticamente na saída de bola, o Flamengo construiu a jogada do segundo gol. Novamente o cruzamento veio da direita e, após passar por toda a defesa grená, a bola chegou para Gláucia. A camisa 10 se jogou na bola e conseguiu desviar para o gol.

As Guerreiras Grenás passaram então a fazer uma blitz na área do Flamengo. No entanto, pararam na goleira Vivi Holzel ou na própria pontaria, desperdiçando diversas chances. Aos 52, enfim, Nat Vendito, de cabeça, conseguiu marcar. Porém, já era tarde para evitar a derrota.

Na próxima rodada, as duas equipes serão mandantes. O Flamengo recebe o Real Brasília, no sábado (10), enquanto a Ferroviária será anfitriã diante do Corinthians no dia seguinte.

