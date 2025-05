Cícero Lucena amplia investimentos em infraestrutura e autoriza novo parque linear no Valentina

Com mais de R$ 57 milhões já investidos em obras de infraestrutura, o bairro Valentina Figueiredo vem recebendo atenção especial da Prefeitura de João Pessoa desde 2021. Entre as melhorias estão três unidades escolares reconstruídas, todas as ruas já pavimentadas ou com obras em fase final, além de asfalto novo, terminal de integração, o mercado público sendo ampliado e a construção da ponte que ligará o bairro a Mangabeira. Esses investimentos visam garantir mais qualidade de vida para os moradores. Nesta terça-feira (6), o prefeito Cícero Lucena autorizou a construção do Parque Linear do Valentina II, que contará com ampla área de lazer, espaços de convivência e estrutura para a prática de atividades físicas.

“A forma clara de que a Prefeitura tem um olhar amplo, e onde tiver espaço que possam proporcionar qualidade de vida para a população, nós estaremos atuando. E dando uma melhor infraestrutura, valorização dos imóveis e, junto com os nossos parceiros, isso está sendo possível. Vamos concluir a avenida Hilton Souto Maior, temos projeto para a Juscelino Kubitschek, no Geisel, para que os parques tenham uma cara e serviços de qualidade, a exemplo das Três Ruas, nos Bancários”, afirmou o prefeito, projetando novos espaços verdes na cidade, dentro do programa de construção de parques da Prefeitura.

Parceria e execução – O Parque Linear do Valentina II fica localizado na Rua Gregório de Andrade e se estende por uma área extensa. Para sua construção, o projeto da Secretaria de Planejamento, com execução da Secretaria de Infraestrutura está recebendo emenda parlamentar do deputado federal, Mersinho Lucena. “Mais um belíssimo parque linear aqui do Valentino Figueiredo – um equipamento completo, com áreas para trilhas, para os pets, pista de caminhada. Mais um parque no bairro – um dos maiores da nossa cidade, onde nós já estamos entregando vários equipamentos. E essa é uma marca dessa gestão – de enfrentar os problemas e dar soluções as necessidades dos moradores”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão.

Crescimento e qualidade de vida – Um bairro que apresenta crescimento populacional e habitacional, precisa que os investimentos sejam realizados para atender as demandas dos moradores. A professora Alice Neiva exaltou o que vem sendo feito no Valentina que, segundo ela, nunca foi feito antes. “Eu vim morar aqui pouco depois da fundação, há quase 40 anos. Nunca vi tanta coisa sendo feita e entregue para melhorar a vida dos moradores. O terminal, os parques, que a gente precisa para desfrutar de áreas verdes. As ruas calçadas, enfim. Estamos muito contentes – e posso dizer que onde ando vejo as pessoas com o mesmo sentimento”, expressou a moradora.

Confira todas as intervenções do Parque Linear do Valentia II, com investimento de R$ 2,3 milhões:

Construção de quadra de areia;

Construção de pista de cooper e ciclovia;

Execução de calçadas de passeio;

Estacionamento;

Pavimentação de rua em paralelepípedo;

Bicicletário;

Mesa de jogos;

Bancos em concreto;

Área coberta para descanso (caramanchão)

Playground acessível;

Playground rústico;

2 playdogs – (para cães de pequeno e grande porte)

Academia da terceira idade;

Iluminação em led;

Acessibilidade

Confiram as obras de infraestrutura realizadas no Valentina Figueiredo, com R$ 57 milhões:

Pavimentação em paralelepípedos:

Ruas Inauguradas: 45 Ruas – Contratadas: 49 Ruas. Bairro 100% fechado. Valor: R$ 22.423.000,00

Pavimentação asfáltica:

Rua Dimas Ferreira

Rua Maria José Madruga

Rua Evaldo Araújo Barros

Rua João Raimundo De Lucena

Av. Emília Mendonça Gomes

Valor: R$ 2.417.000,00

Escolas:

EMEF Cicero Leite (R$ 1.914.000,00) – Concluída

CMEI Olga Maria Leite De Figueiredo (R$ 1.060.000,00) – Concluída

CMEI Glória Cunha Lima (R$ 1.549.796,90) – em andamento

Outras obras:

CRJ Adalberto da Silva Fernandes (R$ 468.959,85) – Concluída

Parque Linear do Valentina (R$ 3.821.555,42) – Concluída

Mercado Público Valentina (R$ 3.075.004,23) – em andamento

Ponte sobre o Rio Cuiá (R$ 17.958.003,20) – em andamento