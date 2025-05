Prefeito lança nesta terça-feira versão 2025 do programa ‘Procon-JP vai às aulas’

05/05/2025 |

16:00 |

99

A Prefeitura de João Pessoa lança, nesta terça-feira (6), a 5ª edição do programa ‘Procon-JP vai às aulas’, em evento às 9h no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. Na ocasião, o prefeito Cícero Lucena também fará a entrega simbólica de carteiras estudantis do programa ‘Carteira Solidária’, que beneficiará cerca de 35 mil alunos da Rede Municipal de Ensino, a partir do 5º ano.

O ‘Procon-JP vai às aulas’ consiste em um programa educativo criado pela Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor e executado em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec). São contemplados os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II e do IV Ciclo da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que terão a chance de participar do curso ‘Direitos Básicos do Consumidor’.

“O programa, colocado em prática desde 2021, já contemplou 9.079 alunos da Rede Municipal de Ensino com bolsa financeira e garantiu a ampliação do currículo desses estudantes”, frisou Junior Pires, secretário de Proteção e Defesa do Consumidor.

Serviço: Lançamento do programa ‘Procon-JP vai às aulas’

Data: terça-feira, 6 de maio;

Horário: 9h

Local: Auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria