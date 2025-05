Hospital Municipal Santa Isabel promove ação no Dia Mundial de Higiene das Mãos

Ato fundamental para redução das infecções hospitalares, a importância da higienização das mãos foi tema de uma ação realizada nesta segunda-feira (5), no Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI), para comemorar a passagem do Dia Mundial de Higiene das Mãos. A iniciativa, organizada pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), teve como objetivo reforçar a importância dessa prática na prevenção de infecções e na promoção da saúde e segurança do paciente.

“Durante o atendimento ao paciente, os profissionais de Saúde têm cinco momentos oportunos para executar a lavagem das mãos: antes e após o contato com o paciente, após contato com superfícies próximas ao paciente, após manejo de fluidos corporais e antes da realização de procedimentos. Ao realizar as lavagens das mãos com água e sabão ou com produto alcoólico (álcool a 70%), ocorre a redução de microrganismos da pele e assim podemos evitar a transmissão cruzada de patógenos entre profissionais de Saúde e pacientes, reduzindo o risco de infecções que ocorrem no ambiente hospitalar”, ressalta a médica infectologista Larissa Negromonte, que preside a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do HMSI.

Além da médica Larissa Negromonte, também integram a CCIH do Santa Isabel a infectologista Tatiana Villar de Melo, o infectologista Fernando Martins Chagas e as enfermeiras Maria Mércia Barbosa Guedes, Tatianne Bezerra Lisboa e Andréa C. Ramalho Quintans. No Hospital Santa Isabel, a CCIH tem se dedicado continuamente à capacitação dos profissionais de saúde, à sensibilização da equipe assistencial e ao fortalecimento da cultura de segurança.

Neste ano, a programação contou com atividades educativas e interativas com as equipes multiprofissionais, pacientes e acompanhantes, com o objetivo de reforçar protocolos, atualizar boas práticas e valorizar o papel de cada profissional na prevenção das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).

Com mais essa iniciativa que reforça a necessidade de práticas corretas de higiene das mãos, que anualmente protege milhares de vidas, o Hospital Santa Isabel reafirma seu compromisso com a qualidade da assistência prestada aos usuários da Rede Municipal de Saúde, tendo como base a responsabilidade, o conhecimento técnico e o cuidado com a vida.