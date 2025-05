ASSISTIR Figueirense x Caxias Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (05/05), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Figueirense x Caxias é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (05) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Figueirense x Caxias: Onde Assistir ao Vivo, Horários e Escalações na 4ª Rodada da Série C

O Figueirense recebe o Caxias nesta segunda-feira, 5 de maio de 2025, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida promete ser decisiva para as ambições de ambos os clubes na competição.

Onde Assistir:

Plataforma de streaming: Nosso Futebol

Nosso Futebol Acompanhe em Tempo Real: O ge acompanha todos os lances ao vivo.

Últimos Resultados:

Figueirense: O time ainda busca a sua primeira vitória na Série C. Após um empate na estreia, o Figueirense sofreu duas derrotas consecutivas. Além disso, a semana foi de grandes mudanças no clube, com a demissão do técnico Thiago Carvalho , do CEO Enrico Ambrogini e do gerente de futebol Wilson . O técnico Pintado , que retorna ao comando da equipe, fará sua estreia nesta rodada.

O time ainda busca a sua primeira vitória na Série C. Após um empate na estreia, o Figueirense sofreu duas derrotas consecutivas. Além disso, a semana foi de grandes mudanças no clube, com a demissão do técnico , do CEO e do gerente de futebol . O técnico , que retorna ao comando da equipe, fará sua estreia nesta rodada. Caxias: O time gaúcho vem de vitória sobre o Guarani, no Estádio Centenário, com Junior Rocha estreando como técnico do time. O Caxias ocupa atualmente a 7ª posição da tabela e busca sua primeira vitória fora de casa na competição.

Escalações Prováveis:

Figueirense (técnico: Pintado):

Formação: 4-2-3-1 (provável)

4-2-3-1 (provável) Escalação:

Fabrício; Léo Maia, Lucas Dias, Ligger e Samuel; Rafinha Potiguar e Jhony Douglas; Felipe Augusto, Gabriel Santiago e Renan; Marlyson

Fabrício; Léo Maia, Lucas Dias, Ligger e Samuel; Rafinha Potiguar e Jhony Douglas; Felipe Augusto, Gabriel Santiago e Renan; Marlyson Desfalques: Breno (lesionado) e Flávio (suspenso)

Breno (lesionado) e Flávio (suspenso) Pendurado: Nenhum

Caxias (técnico: Júnior Rocha):

Formação: 4-3-3 (provável)

4-3-3 (provável) Escalação:

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago (Calyson), Douglas Skilo e Willen Mota

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago (Calyson), Douglas Skilo e Willen Mota Desfalques: Gustavo Nescau (em transição física) e Lorran (dores musculares)

Gustavo Nescau (em transição física) e Lorran (dores musculares) Pendurado: Welder

Arbitragem:

Árbitro: Marcello Ruda Neves Ramos da Costa (DF)

Marcello Ruda Neves Ramos da Costa (DF) Assistentes: José Reinaldo Nascimento Júnior (DF) e Lucas Torquato Guerra (DF)

José Reinaldo Nascimento Júnior (DF) e Lucas Torquato Guerra (DF) Quarto Árbitro: William Machado Steffen (SC)

Expectativa para o Jogo:

O Figueirense entra em campo buscando se recuperar da má fase e da reformulação interna. Com a chegada do novo técnico Pintado, a equipe tentará a primeira vitória na Série C e conquistar a confiança do torcedor. Já o Caxias, com um bom início de temporada, quer manter sua boa fase e conquistar os três pontos fora de casa, o que seria uma grande conquista para as suas aspirações no campeonato.

A partida promete ser intensa, com ambos os times em busca da recuperação e da vitória. A torcida do Figueirense espera ansiosa pela estreia do novo treinador, enquanto o Caxias visa aumentar seu número de pontos para se aproximar das primeiras posições.

Como assistir à Série C em 2025?

Band (TV aberta): 2 jogos por rodada, sempre aos sábados

2 jogos por rodada, sempre aos sábados Nosso Futebol+ (pay-per-view): todos os jogos ao vivo

todos os jogos ao vivo YouTube do Nosso Futebol: 1 jogo gratuito por rodada

A Band aposta em uma estratégia de regionalização para impulsionar a audiência, selecionando confrontos com maior apelo nas principais praças do país. Um dos jogos exibidos semanalmente será voltado para o público nordestino — com foco em cidades como Recife (PE), casa do Náutico —, enquanto o outro jogo será direcionado ao interior de São Paulo, com destaque para clubes como Ponte Preta e Guarani.

