vice-governador Lucas Ribeiro entrega unidades habitacionais e participa do Leite Fest — Governo da Paraíba

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, esteve nesse sábado (3) no Cariri paraibano, onde realizou a entrega de unidades habitacionais nos municípios de Gurjão e Sumé, além de participar da 19ª edição do Leite Fest, em Santa Cecília. As moradias fazem parte do Programa Parceiros da Habitação (PPH), coordenado pela Companhia Estadual de Habitação Popular (Cehap). Já o evento, voltado à valorização da caprinocultura leiteira, conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB).

Em Gurjão, o vice-governador entregou 19 das 50 unidades habitacionais previstas no município pelo programa estadual. O investimento total é de R$ 1,9 milhão, sendo R$ 1,4 milhão provenientes do Governo do Estado, R$ 500 mil da Fundação Miguel Batista (FUMIB), com os terrenos cedidos pela Prefeitura Municipal.

“A gente sabe o quanto é valioso o sonho de ter uma casa para chamar de sua. Sensível a isso, o Governo da Paraíba tem feito grandes investimentos, como aqui no Cariri, em Gurjão e Sumé. É gratificante perceber a emoção de cada um que recebe a chave. São pessoas que deixam o aluguel para trás e passam a viver com dignidade em um lar próprio”, observou Lucas Ribeiro.

Cada unidade habitacional possui 44m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. A solenidade de entrega, em Gurjão, contou com a presença do prefeito José Elias, do deputado estadual e secretário de Estado da Educação, Wilson Filho, além de vereadores da região.

Em Sumé, o vice-governador entregou outras 15 unidades habitacionais, também pelo PPH. Foi a segunda entrega parcial no município. Das 56 unidades previstas, 41 já foram concluídas. O investimento totaliza R$ 2,1 milhões, sendo R$ 1,6 milhão do Governo do Estado, R$ 560 mil da FUMIB, além da doação dos terrenos pela Prefeitura de Sumé. Participaram da solenidade, o prefeito Manézinho Lourenço, o secretário de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, Lindolfo Pires, e vereadores.

“A Paraíba iniciou esse programa em um momento em que o Governo Federal havia suspendido os recursos para habitação popular na gestão anterior. Como temos compromisso com as pessoas que mais precisam e aguardam por esse momento, decidimos investir recursos próprios. Com a parceria das prefeituras, estamos entregando resultados concretos e testemunhando a alegria das famílias contempladas”, afirmou a diretora-presidente da Cehap, Emília Correia Lima, presente nas duas entregas.

19ª Leite Fest – Encerrando a agenda no Cariri, o vice-governador participou do Leite Fest, em Santa Cecília. O evento, que celebra a cultura local e a importância econômica da caprinocultura leiteira, reuniu produtores, agricultores familiares e visitantes de toda a região. Com o apoio do Governo do Estado, por meio da Sedap-PB, a festa conta com programação cultural, exposições e premiações.

“Nossa gestão estimula esses eventos porque sabe o grande impacto econômico que ele traz. Apoiamos as feiras, investimos no Programa de Aquisição de Alimentos [PAA Leite], e pensamos no desenvolvimento rural como um todo, através do Procase. São medidas que estimulam os produtores e garantem renda para muitas famílias”, declarou o vice-governador.