Governo da Paraíba anuncia medidas para amenizar impactos da estiagem no estado — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba anunciou medidas para reduzir os efeitos da estiagem que devem impactar o setor agropecuário no estado, no segundo semestre deste ano. Ações como aquisição de farelo de soja e alimentos volumosos vão complementar a ração do rebanho.

De acordo com o secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB), Joaquim Hugo, o ano de 2025 é desafiador para produtores rurais e Governo, devido à irregularidade das chuvas em grande parte da Paraíba, como o Cariri e o Sertão. Ele disse que a Sedap-PB tem acompanhado junto à Agência Executiva de Gestão de Águas do Estado (Aesa-PB) as previsões de chuvas.

“A medida que o tempo foi passando e caracterizando as chuvas irregulares no estado, nós nos antecipamos e fizemos um processo para a compra do farelo de soja para venda subsidiada ao produtor rural, como fizemos no fim de 2023 e início de 2024”, lembrou.

Nesse sábado (3), o secretário Joaquim Hugo, representando o governador João Azevêdo, participou da programação da 2º Agropalma, na Fazenda Mandacaru, no município de Boa Vista, momento em que anunciou as medidas. O evento contou com o apoio do Governo do Estado, por meio da Sedap-PB.

Joaquim Hugo relatou que o processo licitatório está em fase de conclusão. “Para que quando chegue o segundo semestre e os efeitos da irregularidade das chuvas fiquem mais complicados, que a gente já tenha esse processo licitado e possa disponibilizar para os produtores”.

Outra iniciativa do Governo do Estado citada por Joaquim Hugo para minimizar os efeitos da seca para o rebanho paraibano é realizar a compra do volumoso. Ele apontou que a palma também será uma arma fundamental para alimentação animal, durante o segundo semestre deste ano.

O secretário também falou sobre a vacinação contra a febre aftosa. Apesar da boa notícia dos rebanhos da Paraíba e do Brasil estarem livres da doença, Joaquim Hugo ressaltou a necessidade da atualização cadastral, que deve ser feita nos meses de maio e novembro. Ele salientou que, no ano passado, muitos produtores acabaram deixando de fazer a renovação do cadastro e acabaram multados.

“Nós vamos divulgar uma portaria transformando essa multa em advertência para quem foi multado e o cadastro de atualização de maio já vai valer para novembro”, informou.

Agropalma – A 2º edição do evento reuniu cerca de mil produtores rurais da Paraíba e de estados vizinhos. Eles foram apresentados à novas tecnologias e técnicas relacionadas ao cultivo da palma e do pastejo dos animais. A programação do evento incluiu exposição de produtos e equipamentos destinados às lavouras e a realização do leilão Norte Nordeste de Criadores de Sindi.

O secretário Joaquim Hugo reforçou no evento o compromisso do Governo do Estado de buscar o melhor para o homem do campo. “Esse evento vai ser a virada de chave da pecuária do nosso estado. Eu tenho certeza de que a cada ano esse evento vai crescer mais porque nós vamos levar para o estado todo”, afirmou.