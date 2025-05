Primeira-dama do Estado visita Amem e Lar da Providência e discute novos projetos para ampliar atendimento nas instituições — Governo da Paraíba

A primeira-dama do Estado, Ana Maria Lins, esteve nesta quarta-feira (30) na Associação Metropolitana de Erradicação da Mendicância (Amem), instituição de longa permanência, em Cabedelo. Na ocasião, foram discutidas novas parcerias para ampliar o atendimento da instituição, que recebe apoio pelo Governo da Paraíba, por meio do Projeto Acolher. A primeira-dama visitou, ainda, o Lar da Providência Carneiro da Cunha, em João Pessoa.

Com 53 anos de existência, a Amem atende atualmente a 37 idosos, sendo 19 mulheres e 18 homens, num trabalho totalmente filantrópico — idosos em extrema vulnerabilidade social é o público-alvo da instituição.

Durante a visita, Ana Maria Lins parabenizou o trabalho desenvolvido pela Amem e ressaltou a importância do apoio que a instituição recebe do Governo do Estado e também da sociedade. “A visita a uma instituição como a Amem é sempre um momento importante, pois vemos a responsabilidade e o zelo com que o trabalho de atender a mais de 30 idosos é feito. É também a oportunidade de ouvir reivindicações, levar para o governador João Azevêdo e ajudar naquilo que for possível. E, graças à sensibilidade do governador, quase sempre tem sido possível”, afirmou a primeira-dama.

“O Amem é uma instituição com mais de meio século de existência, que presta um serviço mais do que essencial; é um serviço humano. E é necessário que cada um de nós faça a sua parte para ampliar, fortalecer o atendimento a esses idosos. Fazer o bem nunca é demais. Muito pelo contrário”, comentou ainda Ana Maria Lins.

A primeira-dama conheceu as instalações da Amem, como refeitório, enfermaria, oportunidade em que conheceu a história de alguns idosos e o trabalho voluntário, como o da advogada Beatriz Paiva. “É a minha segunda semana aqui e estou achando maravilhosa essa experiência, me feito muito bem. Eu pensei: tenho tempo, quero ser. Por que não? É muito gratificante e deixa você muito feliz”, relatou.

A coordenadora da Amem, Maria Goreth Ataíde, agradeceu visita da primeira-dama à Amem e destacou a importância da oportunidade. “É uma honra para todos nós que fazemos parte da Amem receber a visita da primeira-dama, demonstrando mais uma vez a preocupação do Governo de João Azevêdo com as pessoas necessitadas. Temos convênio com o Governo do Estado, e esta é a oportunidade de a primeira-dama ver de perto como o nosso idoso tem sido tratado, as nossas demandas e naquilo que pode nos ajudar”, disse.

A Amem é uma instituição de longa permanência, com 53 anos de existência e gerida pela Comunidade Filhos da Misericórdia. São atendidos na instituição 37 idosos, todos em situação de extrema vulnerabilidade social, num acolhimento humanizado que envolve profissionais de enfermagem, assistência social, cuidadores e cozinheira, entre outros.

Lar da Providência — No fim da manhã desta quarta-feira, a primeira-dama Ana Maria Lins visitou também o Lar da Providência Carneiro da Cunha, localizado no Bairro dos Estados, em João Pessoa. Com 113 anos de existência, a instituição de longa permanência abriga 60 idosos, além de 25 irmãs, pois o local funciona também como casa de repouso.

Durante a visita ao Lar da Providência, a primeira-dama Ana Maria Lins observou: “Nesses encontros, percebemos o quanto é importante o apoio que essas instituições recebem do Governo da Paraíba, porque, além da manutenção, é possível construir novas instalações, oferecendo mais qualidade de vida aos idosos.”

Irmã Raimunda, diretora do Lar da Providência, classificou o apoio recebido do Governo da Paraíba como extremamente importante. “Porque essas parcerias nos ajudam a manter essa obra, que é o trabalho de acolhimento dessas pessoas idosas. E a visita da primeira-dama, além de trazer muita alegria para todos nós, fortalece essa ponte com o governador João Azevêdo, que tem demonstrado muita sensibilidade e nos ouvido”, acrescentou.

O atendimento prestado pelo Lar da Providência Carneiro da Cunha também é direcionado a pessoas em vulnerabilidade social. Atualmente, a instituição conta com 96 funcionários, entre cuidadores, enfermeiros e recepcionistas, além de uma rede de cerca de 60 voluntários.