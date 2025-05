conheça nomes que já atuaram no adversário do Botafogo-PB

O confronto entre Botafogo-PB e Flamengo pela terceira fase da Copa do Brasil 2025 marca mais um encontro do Rubro-Negro com o futebol paraibano. Ao longo das décadas, o Mengão contou com jogadores nascidos na Paraíba, alguns com grande destaque na história do clube do Rio de Janeiro.

Maestro Júnior é o maior paraibano que vestiu a camisa do Flamengo. (Foto: Neal Simpson/EMPICS via Getty Images)

O principal nome é o de Júnior, nascido em João Pessoa. O lateral-esquerdo, que também atuou como meio-campista, fez história no Flamengo em duas passagens: de 1974 a 1984 e de 1989 a 1993. Com 874 jogos e 77 gols, é o atleta com mais partidas pelo clube. Entre os títulos conquistados estão quatro Campeonatos Brasileiros, a Libertadores e o Mundial de Clubes de 1981.

Outro destaque é Índio, atacante nascido em Cabedelo. Ele jogou no Flamengo entre 1951 e 1957, disputando 202 partidas. Foi tricampeão carioca (1953, 1954 e 1955) e também o primeiro paraibano a vestir a camisa da Seleção Brasileira. Mais recentemente, o goleiro Santos, natural de Cabaceiras, integrou o elenco campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022. Ganhou espaço com o técnico Dorival Júnior, mas perdeu a titularidade no ano seguinte e seguiu para o Fortaleza.

Índio é um dos maiores artilheiros do Flamengo. (Foto: Repdrodução)

Outros paraibanos também passaram pela Gávea. Marcelinho Paraíba defendeu o clube em 2008, após passagem pelo futebol alemão. Em 2015, o meia Almir, nascido em João Pessoa, foi contratado após se destacar no Bangu, mas fez apenas nove jogos com a camisa rubro-negra. O duelo contra o Botafogo-PB começa no Estádio Castelão, em São Luís, e será decidido no Maracanã.

