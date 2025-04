Prefeitura abre edição municipal do Maio Amarelo com atividades educativas

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), realizou, no início da tarde desta quarta-feira (30), a abertura oficial da edição municipal do Movimento Maio Amarelo 2025. O evento aconteceu no Mangabeira Shopping e contou com a presença do vice-prefeito da Capital, Leo Bezerra, do superintendente da Semob-JP, Marcílio do HBE, além de representantes da Câmara Municipal e de diversas forças de segurança que atuam na cidade.

Com o tema deste ano — “Desacelere. Seu bem maior é a vida” — o Maio Amarelo reforça a importância da prudência e da responsabilidade no trânsito, chamando a atenção da sociedade para a preservação de vidas. Servidores da Semob-JP também marcaram presença no evento, reforçando o compromisso da autarquia com a promoção da segurança viária e da conscientização no trânsito.

Durante o evento, o vice-prefeito Leo Bezerra destacou o empenho da atual gestão em garantir uma mobilidade urbana mais segura e humanizada. “A Prefeitura de João Pessoa tem trabalhado de forma integrada para reduzir acidentes, preservar vidas e oferecer à população um trânsito mais organizado, seguro e acessível. O Maio Amarelo é uma oportunidade de reforçar essa missão junto à sociedade”, afirmou.

Já o superintendente Marcílio do HBE ressaltou a importância da educação como ferramenta principal para mudar comportamentos no trânsito. “A Semob-JP tem um compromisso firme com a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis no trânsito. Por isso, investimos constantemente em ações educativas, especialmente junto às crianças e jovens, que são multiplicadores desse conhecimento”, pontuou.

Como parte das atividades do dia, alunos da Rede Municipal de Ensino participaram de uma dinâmica educativa, vivenciando uma simulação de travessia segura na faixa de pedestres. A ação faz parte dos esforços da Divisão de Educação para o Trânsito da Semob-JP, que aproveitou a ocasião para lançar a programação oficial de atividades do Maio Amarelo, que ocorrerão durante todo o mês.

Maio Amarelo – O movimento tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito, promovendo ações de conscientização e educação. Em João Pessoa, a campanha é coordenada pela Semob-JP com o apoio de diversas instituições públicas e privadas.