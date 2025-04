Pesquisa do Procon-JP encontra diferença de até R$ 430 no preço do perfume feminino

O consumidor que vai presentear as mães com perfume (importado ou nacional) no próximo Dia das Mães, comemorado este ano em 11 de maio, deve consultar a pesquisa de preços do produto realizada pelo Procon-JP, que constatou diferença de até R$ 430,00 no J’adore Dior 100ml, que está com preços entre R$ 969,90 (Bella France – Manaíra Shopping) e R$ 1.399,90 (Renner S/A – Shopping Manaíra), variação de 44,33%. Confira aqui a tabela de preços.

Já a maior variação ficou com o kit English Lavander colônia 100 ml + 2 sabonetes 60ml, 99,20%, que oscila entre R$ 99,90 (Rayssa Import’s e Bella França – Shopping Manaíra) e R$ 199,00 (Di Rosy – Shopping Tambiá), diferença de R$ 99,10.

O levantamento da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor foi realizado no último dia 29 de abril e traz preços de 74 itens coletados em 10 estabelecimentos da Capital.

Outras diferenças – A pesquisa do Procon-JP constatou, ainda, outra diferença bem significativa no perfume Carolina Herrera Cheau de Toilette 100ml, R$ 319,01, com preços entre R$ 729,99 (Rayssa Import’s – Manaíra) e R$ 1.049,00 (Lyon Perfumes – Shopping Sebrae), variação de 43,70%.

Duas outras diferenças chamam a atenção: o Kit La Vie Est Belle 100ml, R$ 279,10, que oscila entre R$ 719,90 (Renner – Manaíra Shopping) e R$ 999,00 (Di Rosy –Shopping Tambiá), variação de 38,77%; e o Vip Rosé Carolina Herrera 125ml, que está com preços entre R$ 709,90 (Renner S/A – Manaíra Shopping) e R$ 989,00 (Di Rosy – Shopping Tambiá).

Mais variações – Outras duas grandes variações foram registradas nos perfumes Gabriela Sabatini 60ml, 74,74%, que está com preços entre R$ 125,90 (Soff Perfumes – Manaíra Shopping) e R$ 220,00 (Lyon Perfumes – Shopping Sebrae), diferença de R$ 94,10; e no Gabriela Sabatini 30ml, 67,42%, que oscila entre R$ 89,00 (Soff Perfumes – Manaíra Shopping) e R$ 149,00 (Lyon Perfumes – Shopping Sebrae), diferença de R$ 60,00.

A pesquisa do Procon-JP visitou os seguintes estabelecimentos: Di Rosy, Boticário, Mahogany, Riachuello e Tio Patinhas (Shopping Tambiá); Bella França, Soff Perfumes e Renner S/A (Shopping Manaíra); Rayssa Imports (Manaíra); e Lyon Perfumes (Shopping Sebrae).

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br