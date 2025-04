Jogos Escolares são abertos nas 1ª e 16ª Regionais de Educação da Grande João Pessoa — Governo da Paraíba

A manhã desta terça-feira (29) marcou o início oficial dos Jogos Escolares 2025 nas 1ª e 16ª Gerências Regionais de Educação (GRE), com cerimônias de abertura em João Pessoa e Santa Rita, respectivamente. A iniciativa, fruto da parceria entre as Secretarias de Estado da Educação e de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), visa incentivar a prática esportiva entre os estudantes da rede pública e privada da Paraíba.

Na capital paraibana, a cerimônia aconteceu na Vila Olímpica Parahyba, e teve um total de 149 escolas e cerca de 3.500 estudantes inscritos. O evento contou com a presença do secretário de Esporte e Lazer, Lindolfo Pires, do vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra, Neilze Cruz, representando a Secretaria de Educação, e do gerente regional de educação, Antônio Adailton. O ponto alto da solenidade foi o desfile das delegações escolares, seguido por uma apresentação de dança, juramento do atleta e o acendimento da pira olímpica.

“A Secretaria de Educação, em parceria com a de Esporte, está dando início aos maiores Jogos Escolares de todos os tempos. É uma oportunidade de socialização e valorização do esporte entre nossos jovens”, destacou Lindolfo Pires. O gerente da 1ª GRE, Antônio Adailton, classificou o evento como um momento de celebração e união. “É gratificante ver tantos jovens engajados no esporte. Acreditamos no poder do esporte como ferramenta de inclusão, saúde e transformação social”, concluiu.

“Estamos hoje iniciando uma jornada de incentivo ao esporte e ao lazer para os nossos estudantes. A cada ano, vemos o crescimento dessa participação, e isso reforça a importância do evento”, afirmou Nielze Cruz. A edição 2025 dos Jogos Escolares contará com a participação de aproximadamente 30 mil estudantes em todo o estado, número que representa um aumento de 22% em relação ao ano anterior.

Durante o evento, o estudante Thiago Santana, medalhista nas Paralimpiadas Escolares de 2024 na Natação Paralímpica, realizou o juramento do atleta, demonstrando o compromisso com a ética esportiva e o respeito às normas da competição. Logo após, aconteceu a cerimônia simbólica da tocha e do acendimento da pira olímpica e, em seguida, Lindolfo Pires declarou abertos os jogos.

Em Santa Rita, a abertura da 16ª GRE aconteceu na ECIT Professor Luiz de Azevedo Soares, com a participação de 25 escolas da rede estadual. Ao todo, 42 instituições estão inscritas na regional, somando cerca de 210 estudantes participantes. Estiveram presentes a representante da Secretaria de Educação, Nielze Cruz; o representante da Sejel, José Hugo; o gestor escolar, professor Fábio Ribeiro; o professor Ivanildo Santos e o gerente regional, Gabriel Gomes.

Professores e alunos participantes expressaram otimismo com a iniciativa. O professor de Educação Física da Escola João Goulart, Abraão Gonzaga, enfatizou o papel do esporte no desenvolvimento socioemocional dos jovens. “O objetivo maior é a vivência, o aprendizado e o trabalho em equipe. A vitória é consequência”, afirmou. Já o coronel Antônio Josias de Sousa, professor de atletismo do Colégio da Polícia Militar, destacou o compromisso da instituição com os jogos. “Participamos todos os anos porque acreditamos no poder transformador do esporte na formação cidadã dos nossos alunos”, pontuou. A CPM participa com cerca de 80 estudantes em diversas modalidades, como atletismo, vôlei e basquete.

O estudante Marco José, de 16 anos, do 2º ano do Colégio Militar, demonstrou grande expectativa em representar sua escola no atletismo e no handebol. “A gente se prepara o ano inteiro. Meu sonho é alcançar o índice para os Jogos da Juventude. Vai ser uma experiência incrível”, disse.

Na 16ª GRE, que realiza os jogos pela primeira vez desde sua criação, o entusiasmo também é evidente. “Há uma grande expectativa dos nossos alunos, que agora têm a chance de mostrar seus talentos esportivos. Isso é inédito na nossa região”, destacou o gerente regional Gabriel Gomes.