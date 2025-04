Cruzeiro x Vila Nova, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (01/05)

O jogo entre Cruzeiro x Vila Nova marcado para acontecer nesta 21h30 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Zero que vai buscar a vitória em seus domínios.

Cruzeiro x Vila Nova na Copa do Brasil 2025: Onde Assistir, Escalações e Detalhes do Jogo

O Cruzeiro faz sua estreia na Copa do Brasil 2025 nesta quinta-feira, 1º de maio, contra o Vila Nova-GO, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. A partida, válida pela terceira fase da competição, será realizada às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela Rede 98, SporTV e Premiere.

Onde assistir Cruzeiro x Vila Nova ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Cruzeiro x Vila Nova ao vivo pelas seguintes plataformas:

Rede 98 : A partir das 20h30, na frequência 98.3 FM e nas plataformas digitais, incluindo o YouTube da emissora.

: A partir das 20h30, na frequência 98.3 FM e nas plataformas digitais, incluindo o YouTube da emissora. SporTV : Para assinantes de TV por assinatura.

: Para assinantes de TV por assinatura. Premiere: No sistema Pay-Per-View.

A transmissão completa começará com os comentários e cobertura pré-jogo, analisando o desempenho das equipes e possíveis desfalques.

Situação do Cruzeiro

Após vencer o Vasco por 1 a 0 no último domingo (27), com gol de Christian, o Cruzeiro chega embalado para sua estreia na Copa do Brasil, mesmo com problemas internos. O atacante Dudu, que vive situação conturbada no clube, segue fora dos relacionados por conta de declarações polêmicas e comportamento inadequado. Pedro Lourenço, atual gestor da SAF do Cruzeiro, já teria indicado que o jogador está fora dos planos.

Além de Dudu, outros desfalques são William, João Marcelo e Matheus Henrique. Por outro lado, o time pode contar com a volta de Bolasie, recuperado de lesão no joelho, reforçando o setor ofensivo.

Provável escalação do Cruzeiro:

Cássio; Fagner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus, Kayky; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira; Christian (Bolasie), Kaio Jorge e Wanderson (Gabigol).

Situação do Vila Nova

O Vila Nova vem fazendo uma boa campanha na Série B, onde ocupa a terceira colocação. A equipe venceu as últimas quatro partidas como mandante, incluindo a final do Campeonato Goiano, quando derrotou o Anápolis por 3 a 0. Na fase anterior da Copa do Brasil, o time goiano aplicou uma goleada de 6 a 0 sobre o Rio Branco-VN.

Provável escalação do Vila Nova:

Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo, Willian Formiga; Arilson, Igor Henrique, Jean Mota; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Labandeira.

Arbitragem

Árbitro principal: Raphael Claus (SP)

Raphael Claus (SP) Assistentes: A definir

A definir VAR: A definir

Confronto de ida com decisão em Goiânia

Esse será o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O confronto será decidido em dois jogos, com a partida de volta marcada para o dia 22 de maio, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.

