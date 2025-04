Cícero Lucena destaca parceria com o Governo do Estado na liberação de tráfego do Viaduto Luciano Agra

Uma das mais importantes obras de mobilidade urbana de João Pessoa teve sua primeira etapa entregue nesta quarta-feira (30). Trata-se do Viaduto Luciano Agra, localizado na BR-230, entre os bairros de Água Fria e Cristo Redentor. Durante a solenidade de entrega, o prefeito Cícero Lucena exaltou a intervenção e reforçou a importância da parceria entre a Prefeitura de João Pessoa e o Governo do Estado da Paraíba, que juntos viabilizaram melhorias significativas no entorno da obra.

“A forte parceria que tem entre o Estado, o Município e o Governo Federal, já que era uma obra federal, mas o Governo assumiu e a gente faz as obras complementares, por uma visão e um compromisso de cuidar da cidade de João Pessoa. Cuidar do Estado da Paraíba para que cada vez mais tenhamos qualidade de vida, tenhamos desenvolvimento sustentável e possamos ter certeza que no futuro será cada vez melhor”, destacou Cícero Lucena, lembrando que novas obras de mobilidade urbana estão encaminhadas, onde Prefeitura e Governo do Estado vão construir cinco novos terminais de integração e quatro corredores viários.

O governador João Azevêdo informou que estão sendo investidos R$ 50 milhões numa obra que vai permitir com que as pessoas passem menos tempo no trânsito, diminuindo engarrafamentos e riscos de acidentes. Depois de liberar o tráfego na parte superior do viaduto, os trabalhos vão se concentrar na parte inferior, com a previsão de conclusão nos próximos 90 dias.

“Essa é apenas uma das várias ações estruturantes que o Governo do Estado vem realizando na Capital. Só aqui, na mobilidade urbana, temos investimentos expressivos — como essa obra, que representa cerca de R$ 50 milhões, além da ligação do Altiplano Cabo Branco ao Hospital Universitário, somando quase R$ 150 milhões. No total, de 2019 até hoje, o Estado da Paraíba já investiu mais de R$ 5 bilhões na Região Metropolitana de João Pessoa, em diversas áreas”, afirmou o governador.

O viaduto que leva o nome do ex-prefeito Luciano Agra tem 700 metros de extensão e passa sobre a BR-230, com três faixas de rolamento no sentido Bayeux e três no sentido Cabedelo, proporcionando mudanças significativas no trânsito da região. “A gente está vendo uma obra aqui que contempla uma rodovia federal, mas tem muitas obras de mobilidade espalhadas por João Pessoa. Em todos os bairros nós temos obras de mobilidade, melhorando cada vez mais o trânsito”, afirmou o vice-prefeito Leo Bezerra.

Impacto – De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), João Pessoa chegou a registrar um aumento de até 40 vezes o fluxo de veículos durante o Verão. A BR-230 acaba sendo o principal corredor da cidade, com o viaduto Luciano Agra chegando para escoar a grande movimentação. A segurança do trecho também vai reduzir os sinistros, segundo detalhou o superintendente regional da PRF, Pedro Ivo.

“Esse trecho, especificamente, como ele é dentro da cidade, realmente o fluxo é intenso todo o momento. Existem os pontos críticos, os horários críticos. Aumenta de manhã, logo cedo, às 7h e às 9h, e também das 17h às 19h, que além da quantidade de veículos, aumenta o tráfego proporcionalmente. Então, essas obras de intervenção, uma obra que tem um equipamento desse ajuda muito em melhorar essa fluidez e a segurança aqui nesse ponto especificamente”, explicou.