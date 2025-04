Botafogo-PB x Flamengo, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (01/05)

O jogo entre Botafogo-PB x Flamengo marcado para acontecer nesta 20 hs (horário de Brasília) PELA edição 2025 da Copa do Brasil. A competição é a mais democrática do Brasil e tem o melhor prêmio financeiro do país. A partida de hoje tem Bota ue vai buscar a vitória em seus domínios.

Fonte Notícias do Botafogo-PB

Noticias do Flamengo

Botafogo-PB x Flamengo: onde assistir, escalações e palpites – Copa do Brasil – 01/05/2025

Nesta quinta-feira, feriado do Dia do Trabalhador, Botafogo-PB e Flamengo se enfrentam pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para às 20h (horário de Brasília), no Estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. A seguir, confira onde assistir ao vivo, as prováveis escalações e os principais palpites para o confronto entre o time paraibano e o Rubro-Negro carioca.

Criciúma x RB Bragantino, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (01/05)

Cruzeiro x Vila Nova, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (01/05)

Onde assistir Botafogo-PB x Flamengo ao vivo

Transmissão: Prime Video (streaming da Amazon)

Prime Video (streaming da Amazon) Data: Quinta-feira, 01 de maio de 2025

Quinta-feira, 01 de maio de 2025 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Estádio Castelão, São Luís (MA)

Como chega o Botafogo-PB

Apesar do vice-campeonato no Campeonato Paraibano, o Botafogo-PB chega embalado na Copa do Brasil. A equipe eliminou a Portuguesa nos pênaltis na estreia e depois goleou o Concórdia por 4 a 0. No entanto, enfrenta uma dura sequência: além da longa viagem até São Luís, o time ocupa a 7ª colocação na Série C e já pensa no duelo seguinte contra o Guarani.

O técnico Antônio Carlos Zago terá que lidar com incertezas no elenco, como a possível ausência do zagueiro Wendel Lomar e do lateral-esquerdo Sidcley, ambos em avaliação.

Como chega o Flamengo

Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo vive grande fase. São apenas três derrotas em 2025, com 17 gols marcados nos últimos 10 jogos. A última atuação foi um show: 4 a 0 sobre o Corinthians pelo Brasileirão. Contudo, com o calendário apertado — que inclui Libertadores e Brasileirão — o Rubro-Negro deverá poupar parte dos titulares para o duelo contra o Botafogo-PB.

A tendência é que o time entre em campo com jogadores jovens e reservas como Matheus Cunha no gol e Matheus Gonçalves no ataque. Ainda assim, o elenco rubro-negro é tecnicamente superior.

Santos x CRB, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (01/05)

Operário-PR x Vasco, Escalações, Palpites, Assistir ao vivo COPA DO BRASIL 2025, HOJE (01/05)

Palpites para Botafogo-PB x Flamengo

Empate nos primeiros 25 minutos: odd 1.80 (Superbet)

A expectativa é de um início de jogo com ritmo controlado, devido ao desgaste físico do Flamengo e adaptação ao gramado do Castelão.

odd 1.80 (Superbet) A expectativa é de um início de jogo com ritmo controlado, devido ao desgaste físico do Flamengo e adaptação ao gramado do Castelão. Mais de 1,5 gols no segundo tempo: odd 1.80 (KTO)

Ambos os times têm histórico de mais movimentações ofensivas na segunda etapa.

odd 1.80 (KTO) Ambos os times têm histórico de mais movimentações ofensivas na segunda etapa. Handicap -1,5 Flamengo: odd 1.72 (F12 Bet)

Apesar da escalação mista, o Flamengo ainda é o favorito para vencer com boa margem.

Retrospecto recente entre Botafogo-PB e Flamengo

05/02/2003 – Botafogo-PB 1 x 4 Flamengo (Copa do Brasil)

10/03/1999 – Flamengo 2 x 1 Botafogo-PB (Copa do Brasil)

28/02/1999 – Botafogo-PB 3 x 3 Flamengo (Copa do Brasil)

28/09/1986 – Flamengo 2 x 0 Botafogo-PB (Brasileirão)

06/03/1980 – Flamengo 1 x 2 Botafogo-PB (Brasileirão)

Últimos 5 jogos do Botafogo-PB

27/04 – Botafogo-PB 0 x 0 ABC

19/04 – Náutico 0 x 0 Botafogo-PB

12/04 – Botafogo-PB 3 x 0 Confiança

30/03 – Botafogo-PB 1 x 1 Sousa

23/03 – Sousa 1 x 0 Botafogo-PB

Últimos 5 jogos do Flamengo

27/04 – Flamengo 4 x 0 Corinthians

22/04 – LDU 0 x 0 Flamengo

19/04 – Vasco 0 x 0 Flamengo

16/04 – Flamengo 6 x 0 Juventude

13/04 – Grêmio 0 x 2 Flamengo

Prováveis escalações

Botafogo-PB:

Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro (Sidcley); Gama, Thallyson e Guilherme Santos; Rafinha, Rodrigo Alves e Henrique Dourado.

Técnico: Antônio Carlos Zago

Flamengo:

Matheus Cunha; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas; Pulgar (Everton Araújo), Allan, Michael e Luiz Araújo; Matheus Gonçalves e Bruno Henrique (Juninho).

Técnico: Filipe Luís

Tags: Copa do Brasil 2025, Botafogo-PB x Flamengo, onde assistir Botafogo-PB x Flamengo, palpites Botafogo-PB x Flamengo, escalações Flamengo hoje, Prime Video futebol ao vivo, Flamengo Copa do Brasil

Análise de Dados

Para uma análise detalhada dos resultados mais prováveis, placares e mais para este jogo acesse Palpite.net