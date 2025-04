Hospital Santa Isabel promove palestra sobre segurança do paciente e prescrição clínica de medicamentos

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) promoveu na noite desta segunda-feira (28), através da Coordenação da Clínica Médica da unidade, uma importante aula sobre segurança do paciente e prescrição clínica de medicamentos, dietas e cuidados gerais, que teve como público-alvo residentes, internos e plantonistas. Realizada no auditório do Sebrae, a palestra foi administrada pela médica Amanda Rosa, coordenadora da Clínica Médica do HMSI, reforçando o compromisso da instituição com a formação segura e a excelência assistencial prestada aos usuários da Rede Municipal de Saúde.

Durante a aula, foram abordados temas essenciais para a prática médica segura, como a importância da clareza e precisão na prescrição; identificação correta do paciente e do prescritor; prescrição racional de medicamentos e a prevenção de interações medicamentosas; atenção à dose, via de administração e frequência; e padronização e adoção de práticas seguras na documentação clínica.

A diretora-geral do Hospital Santa Isabel, a médica Adriana Lobão, destacou o trabalho realizado na unidade para garantir a integridade e segurança dos pacientes, com um alto padrão assistencial. Ela lembrou que em 2024 o HMSI recebeu, pelo segundo ano consecutivo, o certificado de alta adesão às práticas de segurança do paciente concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). “O hospital vem, constantemente, fomentando as boas práticas, cobrando e usando novas ferramentas que possibilitem o processo seguro em relação à estadia do paciente”, disse Adriana Lobão, que também destacou a importância da qualificação dos residentes e internos quanto à prescrição clínica de medicamentos.

Durante o evento, a palestrante, a médica Amanda Rosa ressaltou que “a prescrição clínica segura é um ato de responsabilidade ética e técnica, fundamental para a prevenção de eventos adversos e para a promoção da segurança dos pacientes”.

O encontro contou também com a participação do médico endocrinologista Gabriel de Assis, coordenador do Núcleo de Qualidade; de Paloma Egídio, coordenadora do Centro de Estudos; e de Danielly Chiappetta, coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente, fortalecendo a integração entre as áreas estratégicas do hospital.

“A realização deste evento voltado para a prescrição médica, especialmente direcionado aos nossos residentes, é de grande importância tanto para os profissionais do hospital quanto para os pacientes. Para os profissionais, representa uma oportunidade de qualificação contínua, promovendo a segurança, a padronização e a eficácia na prática clínica. Já para os pacientes, os benefícios são diretos: uma prescrição mais precisa e racional contribui para melhores desfechos, redução de riscos e um cuidado mais seguro e humanizado. Investir na formação médica é investir na qualidade do atendimento em toda a instituição”, disse o médico Gabriel de Assis, que fez a abertura do evento.

A atividade integra as ações do Hospital Municipal Santa Isabel para fortalecer a cultura de segurança do paciente e qualificar continuamente seus profissionais. “Além disso, contribui diretamente para a elevação do nível de conhecimento técnico e científico dos residentes e internos, preparando-os para uma prática médica cada vez mais segura, eficaz e centrada no paciente”, completou a médica Amanda Rosa.