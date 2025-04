Circuito Cardume apresenta dois espetáculos do grupo Magiluth no Teatro Paulo Pontes — Governo da Paraíba

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), por meio do Circuito Cardume, recebe, nesta sexta-feira e sábado (2 e 3), dois espetáculos do premiado grupo pernambucano Magiluth. As apresentações ocorrem sempre às 20h, no Teatro Paulo Pontes, em João Pessoa, com entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro a partir das 19h, no dia de cada espetáculo.

Na sexta-feira (2), o público poderá assistir ao espetáculo “Estudo nº 1: Morte e Vida”, uma potente investigação cênica baseada no clássico poema dramático Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. A montagem lança um olhar poético e crítico sobre os fluxos migratórios do sertão ao litoral, provocados por questões sociais, políticas e climáticas. A direção é de Luiz Fernando Marques, com direção musical de Rodrigo Mercadante, e atuação dos artistas Bruno Parmera, Erivaldo Oliveira, Giordano Castro, Mário Sergio Cabral e Lucas Torres Amorim. O espetáculo tem duração de 1h20 e classificação etária de 16 anos.

No sábado (3), será apresentado o espetáculo “Miró: Estudo nº 2”, que propõe uma reflexão inusitada sobre o conceito de personagem. A partir de elementos urbanos, como o Hotel Central do Recife, a montagem mistura poesia, crítica e jogo cênico. O elenco conta com Bruno Parmera, Erivaldo Oliveira e Giordano Castro, com participações de Mário Sergio Cabral e Lucas Torres. A obra também é uma criação coletiva do grupo, com colaborações de nomes como Grace Passô, Giovana Soar e Luiz Fernando Marques. A duração é de 75 minutos e a classificação etária, 16 anos.

O grupo Magiluth, conhecido por sua linguagem contemporânea e inovadora, se consolida como uma das principais referências do teatro brasileiro atual. As apresentações integram a programação do Circuito Cardume, iniciativa que promove a circulação de produções cênicas de destaque no cenário nacional.

Serviço:

Circuito Cardume – Grupo Magiluth

Local: Teatro Paulo Pontes – Espaço Cultural José Lins do Rêgo (João Pessoa – PB)

Datas:

• 02/05 – Estudo nº 1: Morte e Vida

• 03/05 – Miró: Estudo nº 2

Horário: 20h (retirada de senhas a partir das 19h na bilheteria)

Entrada gratuita

Classificação indicativa: 16 anos