estudantes da rede estadual encerram jornada empreendedora no Demoday do PTHI — Governo da Paraíba

Estudantes da rede estadual da Paraíba participaram nesta segunda-feira (28) do Demoday promovido em formato virtual pelo Parque Tecnológico Horizontes da Inovação (PTHI). O evento marcou a conclusão da trilha de pré-incubação de 16 equipes integrantes do Programa Ouse Criar, coordenado pela Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB) em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (SECTIES). Ao longo de cinco meses, os estudantes desenvolveram projetos de startups e receberam capacitações com foco na estruturação de negócios, finalizando o ciclo do edital 29/2022.

O Ouse Criar é uma iniciativa institucionalizada pela Lei Estadual nº 11.535 e integra o currículo dos estudantes da rede pública durante o ensino médio. O programa atua no incentivo ao desenvolvimento de empreendimentos e soluções inovadoras, estimulando a criação de produtos, processos e novos negócios. Desde sua criação, o Ouse Criar já mobilizou 1.120 estudantes e 224 professores de 224 escolas em 77 municípios paraibanos, impactando a formação de jovens empreendedores e impulsionando a cultura da inovação no estado.

Durante o Demoday, cada equipe teve três minutos para apresentar seu pitch, uma apresentação concisa e persuasiva, geralmente usada para vender uma ideia, produto, serviço ou empresa. Após as apresentações, uma banca composta por três especialistas — Jaildo Pequeno, do Instituto Federal da Paraíba (IFPB); Nilvânia Silva, do Sebrae-PB; e Gabrielle Chagas, do PTHI — conduziu sessões de perguntas de até cinco minutos para cada projeto, permitindo que estudantes e professores respondessem e ampliassem informações sobre as propostas.

As apresentações envolveram equipes de diversas cidades paraibanas. De Campina Grande, a ECIT Professor Anésio Leão apresentou o projeto Innovamed. De Ouro Velho, a ECI Nossa Senhora das Graças trouxe o Printvida. De São Domingos, a ECIT Cícero Severo Lopes apresentou o projeto Cição. A cidade de Serra Grande foi representada pela ECI Professora Josefa Justino Gomes com a RBS Arte Sustentável. Já a ECIT João Úrsulo, de Pedras de Fogo, apresentou a RLE Eletron. O projeto Apoio PSI JLN veio da ECIT José Luiz Neto, de Barra de Santa Rosa, e o Educa Tec, da ECI Maria Moreira Pinto, de Vieirópolis.

A lista de apresentações ainda contou com a equipe Eris, da ECIT Daniel Carneiro (Riacho dos Cavalos); Biocup, da ECIT Francisca Martiniano da Rocha (Lagoa Seca); GEPAgro, da ECIT Dr. José Gadelha (Aparecida); Cootiva, da ECIT Plínio Lemos (Puxinanã); Mente Boa, da ECIT Dr. Antônio Batista Santiago (Itabaiana); Incomum Sustentável, da ECIT São Bento (São Bento); Energias Renováveis, da ECIT Juarez Maracajá (Gurjão); Strategies to Undertake, da ECIT José Vitorino de Medeiros (Sossêgo); e JLS de Portas Abertas, da ECIT José Leite de Souza (Monteiro).

Clara Amorim, especialista em Marketing do Parque Tecnológico Horizontes da Inovação, explicou que o Demoday encerra a turma 4 da trilha de empreendedorismo do PTHI, composta por estudantes oriundos do Ouse Criar. Durante cinco meses, as equipes passaram por mentorias individuais e coletivas, além de oficinas específicas com ferramentas de empreendedorismo, promovidas por empresas como a Inspira Não Pira. O objetivo foi aprimorar os projetos que os alunos desenvolveram ao longo do ensino médio para que eles estivessem prontos para a entrada no mercado.

Segundo Remo Peixoto, coordenador do Ouse Criar, o evento representa o encerramento do ciclo do edital 29/2022. A partir da conclusão do programa, os estudantes estão aptos a registrar suas empresas e transformar as ideias em negócios reais. Ele destacou que, para esta edição, a expectativa era que as equipes finalizassem a formação com a abertura formal de suas startups, seguindo a proposta de fomentar o empreendedorismo juvenil de forma estruturada. “Eles agora seguem para o mercado com projetos incríveis e que estão transformando a vida desses jovens”, reforçou Remo.

O Parque Tecnológico Horizontes da Inovação, no âmbito da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (SECTIES), é o órgão responsável por promover atividades de apoio à inovação, tecnologia sustentável, comunicação, economia criativa e soluções governamentais no Estado da Paraíba. A parceria com o Ouse Criar reforça o compromisso com a formação de jovens protagonistas na construção de novas soluções para o desenvolvimento local e regional.