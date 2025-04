Relembre como era o mundo do esporte em 2013, ano do último conclave

A morte do papa Francisco, na segunda-feira (21), aos 88 anos, encerrou um ciclo de 12 anos de pontificado iniciado em 13 de março de 2013, quando Jorge Mario Bergoglio foi eleito após o conclave que sucedeu a renúncia de Bento XVI. Naquele ano, o mundo do esporte vivia transformações, grandes conquistas e episódios marcantes que ficaram na memória dos torcedores. O Jornal da Paraíba relembra como era o cenário esportivo no ano do último conclave.

Foto de atendimento de Schumacher após o acidente. (Foto: Reprodução/Bild)

Brasil campeão no Maracanã

Sob o comando de Luiz Felipe Scolari, a seleção brasileira conquistou a Copa das Confederações, com uma vitória por 3 a 0 sobre a então campeã mundial Espanha, no Maracanã. Neymar, eleito o melhor jogador da competição, liderou um elenco que ainda contava com Filipe Luís, hoje técnico do Flamengo, e o paraibano Hulk.

Atlético-MG conquista a Libertadores

O Atlético-MG venceu a Conmebol Libertadores pela primeira vez em sua história. Liderado por Ronaldinho Gaúcho e com atuações decisivas do goleiro Victor, o time superou o Olimpia, do Paraguai, nos pênaltis após dois jogos marcados por reviravoltas. A conquista veio semanas após o título da Copa das Confederações e ampliou o protagonismo do futebol mineiro em 2013, que contou ainda com o possante Cruzeiro.

Cruzeiro domina o Brasileirão

Comandado por Marcelo Oliveira, o Cruzeiro foi campeão brasileiro com uma campanha dominante. O título foi confirmado com quatro rodadas de antecedência, no dia 13 de novembro, durante a partida contra o Vitória. O elenco tinha nomes que desfilaram nos gramados do futebol brasileiro daquela temporada, como Dedé, Ricardo Goulart e principalmente Éverton Ribeiro.

Flamengo vence a Copa do Brasil

O Flamengo conquistou a Copa do Brasil com um time que mesclava juventude e experiência. Sob o comando do técnico Jayme de Almeida, e das grandes exibições de Elias, Hernane Brocador e Paulinho, o Mengão superou adversários de ponta naquele ano, como Goiás e especialmente o forte Cruzeiro antes de vencer o Athletico-PR na final. O título marcou o retorno do clube às conquistas nacionais.

(Foto: André Durão)

Lionel Messi conquista sua 4ª Bola de Ouro

Em janeiro de 2013, Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela quarta vez consecutiva. A premiação coroou um 2012 histórico de um dos maiores atletas de todos os tempos, no qual o argentino marcou 91 gols em competições oficiais, por Argentina e Barcelona. Cristiano Ronaldo ficou em segundo, seguido por Iniesta.

Caso Pistorius

O velocista sul-africano Oscar Pistorius foi preso em fevereiro de 2013, acusado de matar a namorada Reeva Steenkamp. O caso ganhou repercussão global, marcando uma queda abrupta na imagem do atleta que havia emocionado o mundo ao disputar os Jogos Olímpicos de Londres como primeiro biamputado na história da competição.

Pistorius durante participação nas Olimpíadas de Londres. (Foto: Eric Feferberg/Getty Images)

Acidente com Schumacher

No fim do ano, em 29 de dezembro, o ex-piloto Michael Schumacher sofreu um grave acidente de esqui nos Alpes franceses. Ele bateu a cabeça em uma pedra e passou por cirurgias de emergência. O estado de saúde do heptacampeão mundial de Fórmula 1 foi considerado crítico, e desde então, sua condição clínica é mantida em sigilo pela família.

