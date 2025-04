Mirando a liderança do Brasileiro, Flamengo enfrenta Corinthians

Mirando a liderança da classificação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Corinthians, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (27) no estádio do Maracanã, pela 6ª rodada da competição. A Rádio Nacional transmite ao vivo.

Após um empate sem gols com a LDU (Equador) nos 2.850 metros da cidade de Quito, o Rubro-Negro da Gávea ficou em posição complicada no Grupo C da Copa Libertadores (na 3ª colocação com quatro pontos) e agora foca as atenções no Brasileiro, competição na qual teve um bom início.

Para medir forças com o Timão, o Flamengo deve ter retornos importantes de jogadores. Duas das peças que o técnico Filipe Luís deve colocar na equipe titular são o meio-campista uruguaio De la Cruz e o zagueiro Léo Pereira. Quem corre por fora é o centroavante Pedro, que ainda busca sua melhor forma. Além disso, o atacante Plata e o lateral Alex Sandro podem receber espaço no decorrer da partida.

Assim, uma possível formação do Rubro-Negro para a partida é: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Michael (Pedro) e Bruno Henrique.

Do outro lado do gramado estará um Corinthians que busca viver um novo momento na temporada, após a saída do técnico argentino Ramón Díaz e a chegada de Dorival Júnior, que ainda não comandará o time neste domingo.

Desta forma, neste domingo no Maracanã, o Timão atuará sob o comando do interino Orlando Ribeiro, que dirigiu a equipe na vitória de 1 a 0 sobre o Racing (Uruguai) pela Copa Sul-Americana.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Corinthians com a narração de Luciana Zogaib, comentários de Rodrigo Campos, reportagem de Carlos Molinari e plantão de José Roberto Cerqueira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: