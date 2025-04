Saúde da Paraíba registra primeira doação de múltiplos órgãos no Sertão do estado — Governo da Paraíba

A Saúde da Paraíba registrou na tarde desta sexta-feira (25) a primeira doação de órgãos e tecidos do Sertão do estado. A doação do fígado, rim esquerdo e córneas, aconteceu no Hospital Regional de Patos, unidade integrante da rede hospitalar estadual, e veio de um homem de 24 anos, que morreu vítima de um Trauma Cranioencefálico (TCE) grave. A unidade é referência na região para atendimento a casos de urgência e emergência.

O paciente foi levado para a unidade na noite do último sábado (19) em decorrência de um acidente automobilístico. Após adoção de rígido protocolo médico, com aplicação de exames clínicos e de imagem, a morte encefálica foi confirmada. A família optou pela autorização da doação, ao compreender que o gesto vai transformar a vida de outras pessoas que estavam na lista de espera, como declarou José Amâncio, tio do doador. “Marcos era um jovem muito maravilhoso, excelente sobrinho, mesmo jovem era tão responsável, tão amoroso, tão carinhoso com todos da família. E a gente saber que agora um pedacinho dele vai viver em outra pessoa que estava necessitando, nos conforta. Que cada pessoa que vai receber os órgãos dele, que seja feliz”, comentou.

O fato inédito reflete os investimentos do Governo da Paraíba na saúde pública, como a disponibilidade de duas aeronaves, e marca um grande avanço no processo de doação de órgãos e tecidos no Estado. Anteriormente, os pacientes em casos mais graves precisavam ser transferidos para Campina Grande, onde era dado prosseguimento ao acompanhamento, como observa o diretor-técnico do hospital, Pedro Augusto. “Até então, os pacientes que evoluíam para morte encefálica precisavam ser encaminhados para o Trauma de Campina Grande, e hoje, através do esforço do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde e Central de Transplantes, podemos realizar todo o processo de doação de órgãos aqui no sertão. Isso é fantástico, e com certeza abrirá portas para novas doações,” detalhou.

Diante da presença de amigos, familiares e funcionários do hospital, foi feito o “cortejo da vida”, um corredor humano formado entre a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o bloco cirúrgico, em homenagem ao doador e gratidão à família. O momento foi de grande comoção.

A cirurgia de captação teve início por volta das 14h e durou cerca de três horas. O fígado seguiu para João Pessoa para uma paciente de 23 anos, o rim esquerdo tira da hemodiálise um paciente do estado de Pernambuco, e as córneas foram encaminhadas para o Banco de Olhos, onde são armazenadas, avaliadas e posteriormente direcionadas para a realização das cirurgias. Os órgãos seguiram para a Capital, junto com a equipe, na aeronave do Governo do Estado, com o apoio do Corpo de Bombeiros.

A diretora da Central Estadual de Transplantes, Rafaela Dias, agradeceu o gesto da família e considerou o ato como um divisor de águas para a doação de órgãos no estado. “Hoje estamos colhendo os frutos de sementes que vínhamos plantando desde 2019, promovendo cursos, qualificando as equipes, conscientizando as pessoas sobre a importância do gesto, implantando CIHDOTTs fora de Campina e João Pessoa, ao mesmo tempo em que recebíamos total apoio do Governo do Estado e Secretaria Estadual de Saúde, com a chegada das aeronaves, encurtando distâncias e tornando tudo isso possível,” esclareceu.

Este ano na Paraíba, foram realizados 36 transplantes e 790 pessoas aguardam na lista de espera, sendo quatro para coração, 212 para rins, 38 para fígado e 536 para córneas.